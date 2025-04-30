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Продажа домов с террасой в Malaga, Испания

Марбелья
373
Эстепона
178
San Pedro Alcantara
88
Фуэнхирола
44
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179 объектов найдено
Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 158 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   725 000 гаста & евро;   995 000. [Хабитасьоны: 4 - 5] [Ba…
$717,554
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Вилла в Rio Real, Испания
Вилла
Rio Real, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Представляем вашему вниманию необычную виллу, которая подверглась полной реконструкции, пред…
$2,54 млн
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Площадь 140 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 160 000 гаста & евро;   2 580 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$2,15 млн
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Коттедж в Benalmadena, Испания
Коттедж
Benalmadena, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   486 000 гаста & евро;   586 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$483,616
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Beautiful vest attached in private urbanizacion on the beach front line. It has 3 floors. On…
$748,478
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Housing located on a plot of about 2,800.-squares, in the municipal term of Estepona, 3.5 km…
$1,41 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Villa in the most exclusive Estepon district, Seghers area with a plot of 500 m 2. 250 m 2 b…
$757,156
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла с шестью спальнями с панорамным видом на море, горы и гольф. Расположення…
$5,70 млн
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Дом 3 спальни в Casares, Испания
Дом 3 спальни
Casares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
A beautiful tenement house completely renovated in one of the most sought after urbanization…
$264,679
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Триплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Триплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Beautiful house in one of the most sought -after urbanizations on the Costa del Sol and 5 mi…
$564,070
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Дуплекс 2 спальни в Casares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Two -level for sale with a private garden in a very good area of ​​Casares Costa, in urbaniz…
$189,831
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$494,918
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Современная вилла "под ключ", расположенная в непревзойденном месте, всего в нескольких шага…
$2,87 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
House with land and private pool, housing prepared for events such as weddings and private e…
$916,614
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 286 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   525 000 гаста & евро;   584 000. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$522,425
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 425 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   1 760 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,74 млн
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Дом 2 спальни в Эстепона, Испания
Дом 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Do you want to live in a privileged environment? Life surrounded by nature? This is your cha…
$455,487
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 790 000 гаста & евро;   1 790 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$1,77 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Мейшо Хиллз, Сьерра-Бланка, Марбелья. Вилла - Таунхаус, 5 Спален, 5 Ванных, Построен: 651м2,…
$2,40 млн
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Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 гаста & евро;   850 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$796,076
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 201 м²
New Development: Prices from € 725,000 to € 1,075,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$721,444
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
A large tenement house for sale on the San Fernando football field, a three -story house wit…
$322,106
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Таунхаус с 3 спальнями включает веранду и солярий с беседкой, частный сад и подвал, а также …
$370,891
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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