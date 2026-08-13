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Дома с видом на горы в Malaga, Испания

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Марбелья
1039
Эстепона
479
Сан-Педро-Алькантара
455
Фуэнхирола
105
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124 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 433 м²
Для покупателей, которым важны приватность и более удобный для повседневной жизни формат нед…
$5,07 млн
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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TekceTekce
Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
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Вилла 6 комнат в Михас, Испания
Вилла 6 комнат
Михас, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 423 м²
Великолепная полностью меблированная угловая вилла с бесконечным бассейном, большими терраса…
$1,31 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Вилла 5 комнат в Малага, Испания
Вилла 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,12 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море и природу в Михасе, Малага с удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,52 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
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Вилла 6 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 6 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Функциональные и элегантные виллы с видом на море и горы в Бенальмадене Этот выдающийся прое…
$4,08 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Просыпаться с видом на поле для гольфа Las Brisas, видеть силуэт La Concha и ощущать тишину …
$6,97 млн
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
Современные дома с открытой планировкой и видом на море в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Эти …
$2,22 млн
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном с видом на море рядом с полем для гольфа в Бенаависе Эта вилла расположена…
$4,93 млн
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 187 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с непревзойденными панорамными видами в Бенаависе Этот проект находится в му…
$8,06 млн
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Вилла 6 комнат в Малага, Испания
Вилла 6 комнат
Малага, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,35 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современная элитная вилла с большим бассейном-инфинити, просторным садом и захватывающим вид…
$1,39 млн
НДС
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 869 м²
Иногда решение о покупке недвижимости — это не просто покупка дома, а выбор того, как вы хот…
$8,13 млн
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Вилла 26 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 26 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 26
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 276 м²
Ультрароскошный особняк с крытыми и открытыми бассейнами и садами, расположенный на огромном…
$3,46 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус с общим пейзажным бассейном, большими террасами, частным садом и потряс…
$1,07 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 057 м²
Современные виллы в окружении природы в Бенаависе, La Reserva de Alcuzcuz Расположенный сред…
$9,16 млн
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Таунхаус 5 комнат в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 5 комнат
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 2
Стильные виллы с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория Эти великолепные виллы расположены в …
$806,354
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Вилла 8 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 8 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Роскошная элитная вилла с большой террасой, частным бассейном и потрясающим видом на море, р…
$1,75 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 824 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с непревзойденными панорамными видами в Бенаависе Этот проект находится в му…
$7,50 млн
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,23 млн
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Типы недвижимости в Malaga

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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