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Дома
Дома с видом на море в Malaga, Испания
Марбелья
157
Estepona
91
Фуэнхирола
28
Velez-Malaga
6
Rincon de la Victoria
3
Нерха
3
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249 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
389 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
4
758 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
656 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
2
113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
3
2
76 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
4
101 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
2
200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
4
3
602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
3
170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Manilva, Испания
3
2
260 м²
2
Продажа - CASA ADOSADO 410,000€ Отличное предложение для инвестиций в аренду, с солне…
€410,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
6
824 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
6
931 м²
4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
4
3
191 м²
2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
4
1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
6
1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
5
407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
4
203 м²
3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Mijas, Испания
4
193 м²
Вилла на продажу в Mijas Costa, с 4 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (Частный), га…
€699,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
3
123 м²
4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
505 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фуэнхирола, Испания
5
3
498 м²
2
Роскошная Вилла в Жилом Комплексе со Множеством Удобств в Бенальмадене Дом расположен в райо…
€4,98 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
7
820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
4
2
219 м²
4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€658,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
3
230 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€625,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
196 м²
3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
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