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Дома на берегу моря в Malaga, Испания

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Марбелья
1039
Эстепона
479
Сан-Педро-Алькантара
455
Фуэнхирола
105
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165 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 433 м²
Для покупателей, которым важны приватность и более удобный для повседневной жизни формат нед…
$5,07 млн
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
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Вилла 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Виллы в популярном районе для отдыха в Фуэнхироле, Малага Отдельностоящие виллы расположены …
$4,60 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эксклюзивные таунхаусы с видом на море и террасами в Торрокс-Коста Торрокс-Коста славится св…
$401,676
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, SP…
$918,206
НДС
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Вилла 5 комнат в Малага, Испания
Вилла 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,12 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море и природу в Михасе, Малага с удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,52 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
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Вилла 6 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 6 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Функциональные и элегантные виллы с видом на море и горы в Бенальмадене Этот выдающийся прое…
$4,08 млн
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Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
Современные дома с открытой планировкой и видом на море в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Эти …
$2,22 млн
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном с видом на море рядом с полем для гольфа в Бенаависе Эта вилла расположена…
$4,93 млн
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 187 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с непревзойденными панорамными видами в Бенаависе Этот проект находится в му…
$8,06 млн
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Вилла 6 комнат в Малага, Испания
Вилла 6 комнат
Малага, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,35 млн
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Вилла 10 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 10 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Ультра-эксклюзивная вилла с двумя бесконечными бассейнами, потрясающей террасой на крыше, ча…
$3,70 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современная элитная вилла с большим бассейном-инфинити, просторным садом и захватывающим вид…
$1,39 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Познакомьтесь с Виллой Nerea — современной независимой виллой, расположенной в престижном пр…
$3,59 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 869 м²
Иногда решение о покупке недвижимости — это не просто покупка дома, а выбор того, как вы хот…
$8,13 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$2,61 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Дома с видом на море в курортном комплексе в Манильве, Малага Манильва — привлекательное мес…
$467,947
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус с общим пейзажным бассейном, большими террасами, частным садом и потряс…
$1,07 млн
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Фантастический таунхаус на берегу моря с просторными террасами, общим бассейном и частной па…
$468,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
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Типы недвижимости в Malaga

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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