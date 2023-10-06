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Квартиры с бассейном в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
267
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
l Alfas del Pi
57
Altea
28
la Nucia
10
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21 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
Квартира 4 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,05 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ОписаниеПродажа новой 3-комнатной квартиры в Испании, в Бенидорме 160.000 евро.Местонахожден…
€160,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 139 м²
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
€550,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 240 м²
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
€783,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€446,115
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
€955,000
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 176 м²
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
€385,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Башня была спроектирована как уникальное здание, с выраженной индивидуальностью, сохраняя п…
€399,000
Квартира 3 спальни с бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
€890,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
€179,280
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 2 м²
Эксклюзивные апартаменты с незабываемыми видами на море расположены в Бенидорме, Испания. В …
€255,000

Типы недвижимости в Марина-Баха

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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