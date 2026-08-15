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Квартиры и апартаменты с бассейном в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
1361
Вильяхойоса
674
Ла-Нусия
179
Альтеа
51
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64 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Готовая под ключ элитная квартира с частным бассейном, большой террасой и видом на море на п…
$1,39 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 1/3
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с просторной террасой на крыше, бассейном и спортзалом,…
$484,950
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717105417 Меблированные апартаменты 21 м² в четырёхзвёздочном апарт-отеле Hilfor…
$209,628
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260719104625 Инвестиционный номер в Hilford La Torre площадью 21 м² расположен неда…
$209,628
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Квартира 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 1
Стильная квартира на среднем этаже с частным садом, солярием на крыше и общественным бассейн…
$367,169
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 102 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$445,281
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Престижная квартира с террасой, тренажерным залом, социальным клубом расположена в закрытом …
$363,551
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4
Большой пентхаус с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и большой те…
$981,400
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/3
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площадкой и площадкой …
$371,276
НДС
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Большая роскошная квартира с потрясающим видом на море, бесконечным бассейном и спортзалом …
$540,440
НДС
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260719095720 Инвестиционный апарт-номер площадью 21 м² расположен в Hilford La Torr…
$209,628
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Современная квартира на первом этаже с просторной террасой, бассейном и детской площадкой, р…
$450,228
НДС
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Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Завораживающая квартира на среднем этаже с двумя террасами, общим бассейном и фитнес-центром…
$443,284
НДС
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Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 14/20
Апартаменты повышенной комфортности с большой террасой, потрясающим видом на море и крытым/о…
$1,78 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Код 20260721153708 Продаются туристические апартаменты №14 площадью 40,38 м² в новом четы…
$169,087
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Элитные апартаменты на берегу моря с потрясающим видом на море всего в 50 метрах от пляжа …
$495,849
НДС
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,972
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151417 Продаются туристические апартаменты №8 с отдельной спальней в новом че…
$168,472
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 127 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$503,660
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 114 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$447,570
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Квартира 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Современная квартира на первом этаже с частным садом, террасой и общей зоной с бассейном в п…
$329,305
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
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Квартира 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Квартира 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1
Современная элегантная квартира на среднем этаже с частной террасой, пляжным общественным ба…
$401,476
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Просторная современная квартира на среднем этаже с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном…
$380,266
НДС
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$324,667
НДС
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 8
Очаровательная большая квартира на первом этаже с частной террасой, общественным бассейном и…
$535,383
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус высокого класса с частным бассейном, большой террасой и …
$1,64 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$168,472
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Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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