  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры и апартаменты с садом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
31 объект найдено
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
70 м2 квартира с двумя спальнями с великолепным видом на море и горы. включает в себя гараж.…
$250,764
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$215,994
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира, построенная в 2018 году, предлагает 67 м² современной жилой площади в…
$347,999
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эти совершенно новые роскошные апартаменты расположены на морском курорте Финестрат, в 3,5 к…
$395,136
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
$292,285
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Жилой дом распределен на двух линейных участках: Поньенте и Леванте. Это жилой дом, созданны…
$503,290
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями(от 267 000Euro) и 3 спальнями ( от 288 000 Euro)и таунхаусы с 3 спаль…
$289,555
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается фантастическая квартира в самом центре Альбира. Южная сторона с солнцем весь день.…
$448,092
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
КВАРТИРА В КВАРТИРЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА Фантастическая квартира на первом этаже в жилом районе с…
$453,261
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Отличная квартира в популярном Альбире В этой светлой и просторной квартире в Альбире ес…
$394,554
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
$203,113
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$329,341
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$183,298
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Расположенные в самом сердце Бенидорма, Аликанте, эти шикарные апартаменты предлагают лучшее…
$1,37 млн
Квартира 1 спальня в Finestrat, Испания
Квартира 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$306,516
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Хорошая квартира на южной стороне в центре Альбира в известной урбанизации с двумя бассейнам…
$459,731
Квартира 1 спальня в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Отличная двухуровневая квартира. В квартире спальня, ванная комната, закрытая кухня и просто…
$495,811
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новые дома с 2 и 3 спальнями в Плайя-дель-Торрес, большие террасы и полная урбанизация, кото…
$442,273
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме Море и природа как фон …
$931,101
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
$206,086
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями с отличными общими зонами, начиная от 402 000 евро. Suns…
$678,856
Квартира в Finestrat, Испания
Квартира
Finestrat, Испания
От 375 000 € - Апартаменты и 1 150 000 € - Виллы в Финестрате до моря - 3,5 км | до аэропор…
$436,712
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$270,488
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Апартаменты в урбанизации Los Altos в курорте Sierra Cortina, Финестрат Площадь составляет 1…
$459,731
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира с потрясающим видом. 33-й этаж возвышает своих владельцев над любым другим зданием,…
$277,124
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенные в оживленном прибрежном городе Бенидорм, эти апартаменты на продажу являются ч…
$463,491
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Хорошая инвестиционная возможность в центре Альбира. Примерно за 300000 евро у вас есть отре…
$318,902
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Красивая квартира на первом этаже в нескольких минутах ходьбы от центра и пляжа Альбир. Боль…
$347,999
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
80 домов, открытых для света Средиземноморья  Частная урбанизация таунхаусов, квартир, п…
$757,683
