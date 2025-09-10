Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры и апартаменты с террасой в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Квартира Удалить
Очистить
163 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Красивая двухкомнатная квартира в закрытом комплексе в Sierra Cortina Finestrat. Квартира ра…
$343,942
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$941,258
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая башня в Бенидорме, роскошные апартаменты с 2 спальнями в непосредственной близости от …
$457,927
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
$1,07 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$974,945
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Spacious duplex with garden in Finestrat, Costa Blanca • 2 floors, 2 separate entrances.• 2 …
$452,538
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Apartments for sale in Finestrat, Costa Blanca The residential is made up of 9 blocks of 9 a…
$299,875
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
$1,62 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$818,930
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира, построенная в 2018 году, предлагает 67 м² современной жилой площади в…
$347,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Комплекс расположен на побережье Коста Бланка, на пляже Альбир в Альфас-дель-Пи (Аликанте), …
$733,242
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новые квартиры на Поньенте, Бенидорм Жилой комплекс расположен практически на первой лин…
$675,048
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Новые квартиры на Поньенте, Бенидорм Жилой комплекс расположен практически на первой лин…
$1,58 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Эта светлая квартира расположена на побережье, с панорамным видом на море, пляж и гавань. Он…
$433,063
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Penthouses 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$697,890
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
$1,45 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Последняя квартира эксклюзивном жилом комплексе в Алтее выставлена на продажу. Супер возможн…
$2,44 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
$697,890
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Красивые роскошные апартаменты на пляже Бенидорм. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклян…
$681,533
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эти совершенно новые роскошные апартаменты расположены на морском курорте Финестрат, в 3,5 к…
$395,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
$292,285
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
$494,520
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Coblanca 32 Apartment Benidorm is 500 meters from the beach and 650 meters from the casino. …
$237,535
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новые квартиры на Поньенте, Бенидорм Жилой комплекс расположен практически на первой лин…
$964,853
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивный проект, который выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой, имеет…
$437,617
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Жилой дом распределен на двух линейных участках: Поньенте и Леванте. Это жилой дом, созданны…
$503,290
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями(от 267 000Euro) и 3 спальнями ( от 288 000 Euro)и таунхаусы с 3 спаль…
$289,555
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Деревянный пол по всему дому. Базовая система домашней автоматизации (контроль температуры, …
$1,80 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
$180,325
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается фантастическая квартира в самом центре Альбира. Южная сторона с солнцем весь день.…
$448,092
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти