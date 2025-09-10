Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры и апартаменты с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
54 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая башня в Бенидорме, роскошные апартаменты с 2 спальнями в непосредственной близости от …
$457,927
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
$1,07 млн
Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/21
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Бенидорм. Представляем жилой комплек…
$1,28 млн
AdriastarAdriastar
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Жилой комплекс в Финестрат Хиллз, Коста Бланка 16 эксклюзивных объектов с частным бассейном,…
$446,977
Квартира 3 комнаты в la Nucia, Испания
Квартира 3 комнаты
la Nucia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Откройте для себя спокойствие и комфорт в жилом комплексе La Nucía Pines, расположенном в жи…
$369,969
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$818,930
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира, построенная в 2018 году, предлагает 67 м² современной жилой площади в…
$347,999
Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
$697,890
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эти совершенно новые роскошные апартаменты расположены на морском курорте Финестрат, в 3,5 к…
$395,136
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
$494,520
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Деревянный пол по всему дому. Базовая система домашней автоматизации (контроль температуры, …
$1,80 млн
Квартира 2 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Отличная квартира в популярном Альбире В этой светлой и просторной квартире в Альбире ес…
$394,554
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новостройка в Финестрате, исключительная возможность для тех, кто ищет качество жизни и комф…
$488,828
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
КРАСИВАЯ КВАРТИРА В УРБАНИЗАЦИИ SUNSET WAVES, PLAYA PONIENTE, БЕНИДОРМ. Он имеет 2 спальни, …
$663,409
Квартира 5 комнат в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 5 комнат
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 14
Светлая и уютная квартира с видом на море и полным комфортом.Представляем вашему вниманию пр…
$349,439
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Жилой комплекс в Финестрат Хиллз, Коста Бланка 16 эксклюзивных объектов с частным бассейном,…
$381,550
Квартира 3 комнаты в la Nucia, Испания
Квартира 3 комнаты
la Nucia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Жилой Комплекс La Nucía Pines: идеальное сочетание комфорта и природы.Откройте для себя спок…
$357,256
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эта уютная квартира в Golf Bahía, Финестрат, сочетает в себе комфорт, свет и атмосферу споко…
$279,283
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Дуплекс и пентхаусы первой линии моря, Аликанте. Уникальная природная среда для знакомства с…
$457,990
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$1,16 млн
Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты с садом в привилегированной и роскошной урбанизации в Альтеа, Вилла Гадеа. С дву…
$497,437
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$305,327
Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2
Откройте для себя этот уютные апартаменты площадью 112 м², созданный для вашего максимальног…
$441,458
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$217,000
Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 8
Представляем к продаже великолепные апартаменты, расположенные на восьмом этаже в одном из с…
$506,687
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$381,550
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивный жилой комплекс в Вильяхойосе, Коста Бланка, Аликанте. В одном из анклавов высше…
$539,774
Пентхаус 1 комната в Altea, Испания
Пентхаус 1 комната
Altea, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современные апартаменты находятся в тихом жилом районе очаровательного города Альтеа на побе…
$562,934
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$628,493
Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
