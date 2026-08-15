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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
1361
Вильяхойоса
674
Ла-Нусия
179
Альтеа
51
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38 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$586,681
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Престижная квартира с террасой, тренажерным залом, социальным клубом расположена в закрытом …
$363,551
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4
Большой пентхаус с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и большой те…
$981,400
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 128 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$1,75 млн
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Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 70 м²
Этот впечатляющий недавно построенный жилой комплекс расположен в Эль-Альбире, одном из жилы…
$627,816
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Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Завораживающая квартира на среднем этаже с двумя террасами, общим бассейном и фитнес-центром…
$443,284
НДС
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Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 14/20
Апартаменты повышенной комфортности с большой террасой, потрясающим видом на море и крытым/о…
$1,78 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Код 20260721153708 Продаются туристические апартаменты №14 площадью 40,38 м² в новом четы…
$169,087
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Элитные апартаменты на берегу моря с потрясающим видом на море всего в 50 метрах от пляжа …
$495,849
НДС
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,972
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151417 Продаются туристические апартаменты №8 с отдельной спальней в новом че…
$168,472
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый проект в Сьерра Кортина, самом эксклюзивном жилом районе Коста Бланка. Апартаменты с 2…
$511,554
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Вторая фаза этого эксклюзивного жилого комплекса, расположенного в Финестрат-Бенидорм, предл…
$525,971
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Квартира 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Квартира 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1
Современная элегантная квартира на среднем этаже с частной террасой, пляжным общественным ба…
$401,476
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Пентхаус в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Эксклюзивный пентхаус класса люкс на продажу в Delfin Natura, одном из самых престижных жилы…
$1,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Просторная современная квартира на среднем этаже с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном…
$380,266
НДС
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Продаются апартаменты с террасой и видом на море в закрытом комплексе,Бенидорм! Престижны…
$261,784
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$324,667
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус высокого класса с частным бассейном, большой террасой и …
$1,64 млн
НДС
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$168,472
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
Код 20260721153134 Продаются туристические апартаменты №13 с отдельной спальней в четырёх…
$177,399
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Современная квартира на первом этаже с бассейнами, тренажерным залом, спа и фантастическим в…
$350,377
НДС
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Вторая фаза этого эксклюзивного жилого комплекса, расположенного в Финестрат-Бенидорм, предл…
$502,718
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
В самом сердце Сьерра-Кортина возникает новый жилой комплекс, сочетающий панорамные виды на …
$552,246
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Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Код 20260721144114 Продаются туристические апартаменты-студия №6 площадью 32,62 м² в новом …
$150,641
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Уникальная возможность приобрести недвижимость в новом строительном проекте в Финестрате по …
$385,991
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Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями и панорамным видом в Финестрате, Коста-Бланка Финестра…
$509,058
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Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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