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Квартиры-студии в Марине-Бахе, Испания

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1 объект найдено
Студия 3 спальни в Finestrat, Испания
Студия 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Природа - это жилой проект 3-спальных таунхаусов, расположенных в Balcón de Finestrat, мирно…
$502,245
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

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