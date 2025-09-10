Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
86 объектов найдено
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Элитные апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA8624 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
$634,037
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$941,258
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,445
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Апартаменты класса люкс недалеко от моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116891 4 спальни, 2 в…
$957,835
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$974,945
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Элитные новые апартаменты у моря в Бенидорме - TM117014 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$405,697
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Апартаменты у моря в Бенидорме, Коста Бланка, Испания - TM116935 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$923,757
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитные апартаменты в Бенидорме, до пляжа 300 м - TM116900 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$654,105
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
$672,003
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Красивые роскошные апартаменты на пляже Бенидорм. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклян…
$681,533
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
$534,240
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Роскошные апартаменты в Benidorm, Испания - TM116969 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$363,391
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$396,977
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Элитные апартаменты у моря в Бенидорме, Коста Бланка, Испания - TM117022 2 спальни, 2 ванные…
$418,714
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Новые апартаменты в Бенидорме, до гольф-клубов 2000 м - TM116924 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$488,138
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
ДОМА С ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЛЯЖЕ ПОНИЕНТЕ В БЕНИДОРМЕ! Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями с видом на…
$409,119
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Benidorm, Коста-Бланка, Испания - TM116999 2 спальни, 2 ванные ком…
$359,052
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Современные новые апартаменты в Benidorm, Коста Бланка - TM116925 3 спальни, 2 ванные комнат…
$455,595
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$513,233
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$403,467
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Апартаменты премиум класса недалеко от моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116899 3 спальни, …
$789,698
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Апартаменты премиум класса недалеко от моря в Бенидорме, Коста-Бланка, Испания - TM116892 4 …
$898,173
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$564,755
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …
$596,613
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Современные новые апартаменты недалеко от моря в Бенидорме - TM116901 3 спальни, 2 ванные ко…
$710,512
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$683,650
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Комфортабельные апартаменты в Benidorm, 2 спальни, 110 м2 - TM116988 2 спальни, 2 ванные ком…
$367,730
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$320,593
