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Испания
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Марина-Баха
Квартиры
Квартиры с видом на море в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
267
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
l Alfas del Pi
57
Altea
28
la Nucia
10
Квартира
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254 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
2
2
190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
2
2
221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
11
Представляем квартиру на одиннадцатом этаже с двумя спальнями в городе Бенидорм. Квартира ра…
€530,000
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
112 м²
13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
146 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
4
3
153 м²
22/24
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
3
2
85 м²
Представляем шикарную новую квартиру в городе Бенидорм. Квартира расположена в 50 метрах от …
€955,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
234 м²
33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
129 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
345 м²
30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
202 м²
10/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€984,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
147 м²
21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€548,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
159 м²
13
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Новая недвижимость в Бенидорме р…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
150 м²
38/45
Стильные Квартиры Рядом с Пляжем в Бенидорме, Аликанте Предлагаемые апартаменты находятся в …
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
3
1
75 м²
23/45
Стильные Квартиры Рядом с Пляжем в Бенидорме, Аликанте Предлагаемые апартаменты находятся в …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
3
1
200 м²
1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
2
170 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бенидорм, Испания
4
2
113 м²
7/23
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Бенидорме, Аликанте Квартиры расположены в знаменитом го…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
4/23
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Бенидорме, Аликанте Квартиры расположены в знаменитом го…
€955,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
2
1
63 м²
3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
91 м²
21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
58 м²
6/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€305,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
372 м²
24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
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Типы недвижимости в Марина-Баха
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