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Квартиры с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
267
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
l Alfas del Pi
57
Altea
28
la Nucia
10
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254 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Квартира 2 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11
Представляем квартиру на одиннадцатом этаже с двумя спальнями в городе Бенидорм. Квартира ра…
€530,000
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бенидорм, Испания
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
Площадь 112 м²
Этаж 13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Квартира 3 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 22/24
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
€510,000
Квартира 2 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Представляем шикарную новую квартиру в городе Бенидорм. Квартира расположена в 50 метрах от …
€955,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 10/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€984,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€548,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 13
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Новая недвижимость в Бенидорме р…
€480,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 38/45
Стильные Квартиры Рядом с Пляжем в Бенидорме, Аликанте Предлагаемые апартаменты находятся в …
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 23/45
Стильные Квартиры Рядом с Пляжем в Бенидорме, Аликанте Предлагаемые апартаменты находятся в …
€360,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€435,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€750,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 7/23
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Бенидорме, Аликанте Квартиры расположены в знаменитом го…
€1,55 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/23
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Бенидорме, Аликанте Квартиры расположены в знаменитом го…
€955,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€305,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000

Типы недвижимости в Марина-Баха

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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