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Квартиры на берегу моря в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
1361
Вильяхойоса
674
Ла-Нусия
179
Альтеа
51
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62 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 38/45
Роскошные квартиры рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте Эти эксклюзивные квартиры в Бенидорм…
$1,28 млн
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Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Готовая под ключ элитная квартира с частным бассейном, большой террасой и видом на море на п…
$1,39 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 1/3
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с просторной террасой на крыше, бассейном и спортзалом,…
$484,950
НДС
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 24/44
Роскошные квартиры на берегу моря в Бенидорме, Коста-Бланка Бенидорм, прибрежный муниципалит…
$1,31 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$586,681
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Квартира 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Роскошные квартиры в комплексе в выгодном месте в Альфас-дель-Пи, Аликанте Квартиры в Эль-Ал…
$675,565
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4
Большой пентхаус с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и большой те…
$981,400
НДС
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Большая роскошная квартира с потрясающим видом на море, бесконечным бассейном и спортзалом …
$540,440
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 128 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$1,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Современная квартира на первом этаже с просторной террасой, бассейном и детской площадкой, р…
$450,228
НДС
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Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 14/20
Апартаменты повышенной комфортности с большой террасой, потрясающим видом на море и крытым/о…
$1,78 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Квартиры с 1–4 спальнями в Бенидорме, Аликанте, в "TM Tower" – самом высоком небоскребе Евро…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Элитные апартаменты на берегу моря с потрясающим видом на море всего в 50 метрах от пляжа …
$495,849
НДС
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартиры с 1–4 спальнями в Бенидорме, Аликанте, в "TM Tower" – самом высоком небоскребе Евро…
$694,328
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$488,932
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате с видом на море Эти современные квартиры р…
$511,379
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$749,542
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Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
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Квартира 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Квартира 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1
Современная элегантная квартира на среднем этаже с частной террасой, пляжным общественным ба…
$401,476
НДС
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры с 1–4 спальнями в Бенидорме, Аликанте, в "TM Tower" – самом высоком небоскребе Евро…
$799,564
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Изысканные квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Финестрате, Аликанте Эти роско…
$685,950
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате с видом на море Эти современные квартиры р…
$732,201
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$2,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/30
Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Квартиры с 3 спальнями и видом на море, с общим бассейном в Вильяхойосе Вильяхойоса — очаров…
$587,427
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Изысканные квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Финестрате, Аликанте Эти роско…
$640,025
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5
Роскошные квартиры в комплексе в выгодном месте в Альфас-дель-Пи, Аликанте Квартиры в Эль-Ал…
$990,052
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Типы недвижимости в Марине-Бахе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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