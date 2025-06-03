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Квартиры с террасой в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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114 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$547,413
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Квартира 3 спальни в el Verger, Испания
Квартира 3 спальни
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-ВЕРГЕЛЕ Новый жилой комплекс с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусами в…
$368,630
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ Два новых здания расположены в 400 …
$596,568
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca A magnificent 17-storey building with sea v…
$817,840
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
1я линия Ambar Beach - это фантастический жилой комплекс с апартаментами на продажу в Кальпе…
$150,106
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами с 2 и 3 спальнями всего в 200 метрах от пляж…
$790,101
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
$694,619
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Новое строительство Вилла последнего дизайна с отличными качествами и с невероятным видом на…
$1,65 млн
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Fantastic brand new luxury villa, modern design and sea views five minutes drive from the be…
$1,93 млн
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MENINA GROUP
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
1я линия Великолепный таунхаус пентхаус с 2 и 3 спальнями на первой линии пляжа Леванте, рас…
$160,509
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Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments on the beachfront in Denia, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, you can cho…
$326,045
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$596,858
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Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,86 млн
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Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Апартаменты с двумя спальнями в Кумбре дель Соле. Просторные апартаменты на северной Коста Б…
$132,767
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на…
$703,342
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
$574,663
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Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира в Бенитачель Квартира с 2 спальнями была полностью отремонтирована, расположена в з…
$137,721
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Brand new luxury villa with panoramic sea views from Moraira to the Peñon de Ifach, only 5 m…
$2,04 млн
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MENINA GROUP
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$354,397
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Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Трехспальные апартаменты на севере Коста Бланке Роскошные апартаменты в современном стиле с …
$644,018
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Townhouses for sale in Calpe, Costa Blanca A complex of 17 townhouses, situated in one of th…
$474,347
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
🥇 Шикарная видовая квартира с дизайнерским ремонтом и с панорамным видом на Marina 🛳️🛥️⛴️ …
$465,132
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
1я линия Ambar Beach - это фантастический жилой комплекс с апартаментами на продажу в Кальпе…
$254,635
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Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Пентхаус с 2 спальнями в Кумбре дель Соль Просторный пентхаус в на севере Коста Бланка в Кум…
$144,260
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Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 1 спальня в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 1 спальня
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартира с видом на море Квартира продается в отличном состоянии, расположена в городе Бенит…
$149,610
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Квартира 2 спальни в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
$285,699
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Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартира с 2 спальнями Меблированные апартаменты с 2 спальнями с видом на горы с великолепно…
$178,344
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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