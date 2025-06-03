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Квартиры с бассейном в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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15 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/12
4-х комнатная квартира в здании Turquesa beach 8 этаж , 3 спальни и 2 ванны. За дополн…
$498,739
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
🥇 Шикарная видовая квартира с дизайнерским ремонтом и с панорамным видом на Marina 🛳️🛥️⛴️ …
$465,132
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Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 126 м²
Этот современный роскошный жилой комплекс находится в одном из самых желанных районов Кальпе…
$1,44 млн
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Hayat
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 90 м²
Эксклюзивный жилой комплекс в центре Кальпе предлагает современные апартаменты с 3 спальнями…
$380,199
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Hayat
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 46 м²
Квартира расположена в современном комплексе апартаментов класса люкс в одном из самых привл…
$285,149
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
🥇 Отличная квартира в комплексе Аметист  🏡Площадь 75 м² : 2 комнаты, 2 ванные комнаты. Те…
$408,270
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$436,754
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 76 м²
Эксклюзивные апартаменты с двумя спальнями, расположенные в центре Кальпе, предлагают неверо…
$346,105
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 140 м²
Современный роскошный жилой комплекс в одном из самых желанных районов Кальпе. Комплекс идеа…
$515,542
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Hayat
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Calpe, роскошь и эксклюзивность перед Средиземным морем В Casamayor …
$949,772
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Inmobiliaria Casamayor
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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