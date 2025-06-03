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Квартиры на берегу моря в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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22 объекта найдено
Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
🥇 Шикарная видовая квартира с дизайнерским ремонтом и с панорамным видом на Marina 🛳️🛥️⛴️ …
$465,132
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Экологичные квартиры с видом на море в Дении, Коста-Бланка. Современные квартиры в Дении, Ко…
$421,296
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры у Пляжа в Кальпе, Аликанте Кальпе, расположенный на побережье провинции А…
$511,923
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 126 м²
Этот современный роскошный жилой комплекс находится в одном из самых желанных районов Кальпе…
$1,44 млн
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Hayat
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Роскошные квартиры с 3 и 4 спальнями в Кальпе, Испания, с видом на море Роскошные квартиры р…
$1,75 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 3
🥇 Ваш  оазис на берегу океана на престижном пляже Ла Фосса❗️Эта эксклюзивная квартира площад…
$466,269
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 46 м²
Квартира расположена в современном комплексе апартаментов класса люкс в одном из самых привл…
$285,149
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 2
🥇  Кальпе, улица Марии Джорро, здесь Вас ждет отличная квартира! Площадь квартиры 124 м²,…
$289,996
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
🥇 Отличная квартира в комплексе Аметист  🏡Площадь 75 м² : 2 комнаты, 2 ванные комнаты. Те…
$408,270
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Квартира в Denia, Испания
Квартира
Denia, Испания
Роскошные апартаменты на первой линии пляжа в Дениа, Аликанте Откройте для себя эти замеч…
$397,251
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 12/12
Квартиры с видом на пляж и море в Кальпе, Аликанте. Квартиры в Кальпе находятся на первой бе…
$715,446
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в Кальпе – живописн…
$425,737
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7
🗝️ Квapтирa с ремонтом  🌟 Прекpаcный вид из окнa   Kвартира на прoдaжу, Kaльпe, Zоn…
$329,645
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры у Пляжа в Кальпе, Аликанте Кальпе, расположенный на побережье провинции А…
$467,272
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 140 м²
Современный роскошный жилой комплекс в одном из самых желанных районов Кальпе. Комплекс идеа…
$515,542
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 6
🥇 Панорамный вид на море!  Кальпе! 142 м² общей площади со всеми видами на море!, 110 м² пол…
$844,970
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Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Совершенно новые квартиры в Хавее, Аликанте. Эти квартиры в Хавее, Аликанте, находятся в час…
$300,926
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8
🥇 Светлый Пентхаус Габриэль Миро с панорамным видом, своя большая терраса и балкон! Прекрасн…
$367,329
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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