Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
Квартира Удалить
Очистить
28 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$547,413
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами с 2 и 3 спальнями всего в 200 метрах от пляж…
$790,101
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$596,858
Оставить заявку
Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Очень уютный и светлый дом площадью 465м2 построен на участке площадью 1131м2. Состоит из 3 …
$1,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Красивая, светлая и просторная вилла, чтобы насладиться всеми удобствами. Вид на величествен…
$504,802
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Мечта жить на берегу моря сбывается в этой эксклюзивной квартире на берегу моря в Кальпе. С …
$708,962
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Впечатляющая супер роскошная вилла, расположенная в одной из самых востребованных урбанизаци…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$436,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Дом расположен в районе La Fustera в Бенисса коста, на участке площадью 1040 м2. Вид на море…
$1,59 млн
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Кальпе, Испания
Квартира 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
Эта очаровательная 3-этажная вилла в Ольтамаре с прекрасным панорамным видом на море и Пеньо…
$879,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 спален в Teulada, Испания
Квартира 5 спален
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 681 м²
Новый проект в Морайре, расположенный в известном районе Л'Андраго. Он находится всего в 350…
$1,76 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,59 млн
Оставить заявку
Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Calpe, роскошь и эксклюзивность перед Средиземным морем В Casamayor …
$949,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с четырьмя спальнями с двуспальными кроватями, выходящая на юг, в фантастическом месте…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена всего в 450 метрах или в 10 минутах х…
$855,869
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$507,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Недвижимость имеет строительную площадь 464,80 м2. Недвижимость имеет застроенную площадь 11…
$1,44 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$861,013
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Впечатляющая роскошная вилла на первой линии моря, всего в шаге от пляжа Пуэрто Бланко и в н…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 спален в Бениса, Испания
Квартира 5 спален
Бениса, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 585 м²
СОВРЕМЕННАЯ, ПРОСТОРНАЯ И РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И СПА. Эта просторная и роскошная …
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Красивая средиземноморская вилла в  районе Эмпедрола в Кальпе: настоящая жемчужина. Из этого…
$694,556
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти