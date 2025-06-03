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Квартиры с гаражом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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37 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$547,413
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
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Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments on the beachfront in Denia, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, you can cho…
$326,045
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Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,86 млн
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$354,397
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
🥇 Шикарная видовая квартира с дизайнерским ремонтом и с панорамным видом на Marina 🛳️🛥️⛴️ …
$465,132
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Зарубежная недвижимость
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Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$476,528
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Очень уютный и светлый дом площадью 465м2 построен на участке площадью 1131м2. Состоит из 3 …
$1,39 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$741,508
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
$301,510
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Мечта жить на берегу моря сбывается в этой эксклюзивной квартире на берегу моря в Кальпе. С …
$708,962
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
🥇 Отличная квартира в комплексе Аметист  🏡Площадь 75 м² : 2 комнаты, 2 ванные комнаты. Те…
$408,270
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Впечатляющая супер роскошная вилла, расположенная в одной из самых востребованных урбанизаци…
$1,94 млн
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Квартира в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$436,754
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Квартира в Denia, Испания
Квартира
Denia, Испания
Роскошные апартаменты на первой линии пляжа в Дениа, Аликанте Откройте для себя эти замеч…
$397,251
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Квартира 4 спальни в Бениса, Испания
Квартира 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Дом расположен в районе La Fustera в Бенисса коста, на участке площадью 1040 м2. Вид на море…
$1,59 млн
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Квартира 5 спален в Teulada, Испания
Квартира 5 спален
Teulada, Испания
Количество спален 5
Площадь 489 м²
Комфортабельная и современная вилла с частным бассейном, 5 спальнями, расположена на полност…
$1,59 млн
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 421 м²
НовОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Кондиционер, Лифт, Г…
$1,95 млн
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Эта потрясающая отдельная вилла, расположенная в тихом районе Кальпе, предлагает идеальное с…
$747,033
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Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста-Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2…
$254,839
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Квартира 4 спальни в Denia, Испания
Квартира 4 спальни
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
$334,769
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
$478,709
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Квартира 2 комнаты в Denia, Испания
Квартира 2 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Calpe, роскошь и эксклюзивность перед Средиземным морем В Casamayor …
$949,772
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Inmobiliaria Casamayor
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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