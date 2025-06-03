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Квартиры с видом на горы в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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3 объекта найдено
Квартира в Denia, Испания
Квартира
Denia, Испания
Роскошные апартаменты на первой линии пляжа в Дениа, Аликанте Откройте для себя эти замеч…
$397,251
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в Кальпе – живописн…
$425,737
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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