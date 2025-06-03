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Квартиры около гольф-клуба в Марине-Альте, Испания

Кальпе
297
Denia
130
Xabia Javea
24
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Denia, Испания
Квартира 2 спальни
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments on the beachfront in Denia, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, you can cho…
$326,045
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Квартира 3 спальни в Pedreguer, Испания
Квартира 3 спальни
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$532,058
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
$478,709
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Квартира 3 спальни в Denia, Испания
Квартира 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать …
$463,443
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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