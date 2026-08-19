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Жилье в Сан-Мигель-де-Абона, Испания

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квартиры
14
дома
7
21 объект найдено
Пентхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Пентхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
$197,102
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
$89,804
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Residencial Aneto — это современный жилой оазис, где каждый элемент создан для комфортной и …
$384,410
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Квартира 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Полностью отремонтированная студия в Golf del Sur — идеально для инвестиций или отдыха Ищет…
$201,134
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартамент, который располагается в резиденции Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abo…
$179,608
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Квартира 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент в комплексе Escorpio в Amarilla Golf, Golf del Sur. Состоит из гостиной…
$124,793
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TekceTekce
Дом 5 спален в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Дом 5 спален
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$390,706
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
$89,804
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Residencial Aneto — это современный жилой оазис, где каждый элемент создан для комфортной и …
$505,741
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье Тенерифе …
Цена по запросу
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус с частным садом, просторным гаражом и общим бассейном – Сан-Мигель-де-Абона Продаё…
$340,591
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$290,405
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Последние квартиры в этом новом бутик-комплексе из 24 современных апартаментов на первой лин…
$495,489
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
$69,977
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Квартира в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира
Urbanizacion El Guincho, Испания
Продается просторная студия на южном побережье Тенерифе в Golf del Sur, в одном из самых кра…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion El Guincho, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
$290,423
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Квартира 4 комнаты в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 4 комнаты
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Апартамент в комплексе Winter Gardens в районе Гольф-дель-Сур. Красивое место в окружении го…
$286,039
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Вилла 5 комнат в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла 5 комнат
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
$909,627
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Прекрасный таунхаус, расположенный в гольф-комплексе Fairways Club в Амарилле. Дом идеально …
$377,783
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Квартира в Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира
Urbanizacion El Guincho, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Отличная возможность приобрести коммерческое помещение с лицензией на ресторанный бизнес и 2…
$383,595
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