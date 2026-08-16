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Жилье в Арико, Испания

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квартиры
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Арико, Испания
Квартира 1 спальня
Арико, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Новая застройка, третий этап продаж, в Абадес, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс Ancor …
$284,231
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Квартира 1 спальня в Арико, Испания
Квартира 1 спальня
Арико, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Новая постройка, этап коммерциализации, в Абадесе, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс An…
$284,868
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Квартира 2 спальни в Арико, Испания
Квартира 2 спальни
Арико, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая застройка, третий этап продаж, в Абадес, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс Ancor …
$332,405
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Квартира 3 спальни в Арико, Испания
Квартира 3 спальни
Арико, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Новая застройка, третий этап продаж, в Абадес, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс Ancor …
$512,623
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Дом 4 комнаты в Арико, Испания
Дом 4 комнаты
Арико, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
$383,578
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Дом 3 спальни в Арико, Испания
Дом 3 спальни
Арико, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
This beautiful 3-floor house boasts a spacious 190sqm of living space, complete with a large…
$398,863
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Арико, Испания
Квартира 2 спальни
Арико, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новая постройка, этап коммерциализации, в Абадесе, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс An…
$318,430
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Параметры недвижимости в Арико, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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