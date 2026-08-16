Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Пуэрто-де-ла-Крус
  4. Жилая

Жилье в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания

;
квартиры
4
5 объектов найдено
Пентхаус в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Пентхаус
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый пентхаус в престижном комплексе на северном побережье Тенерифе — идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Вилла
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Площадь 699 м²
Продается красивая вилла с панорамным видом на океан. Идеально подходит для тех, кто ищет ун…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
Цена по запросу
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира 1 спальня
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается красивый апартамент на северном побережье Тенерифе. Расположен в туристическом гор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти