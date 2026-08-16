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Жилье в Лас-Пальмасе, Испания

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квартиры
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дома
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6 объектов найдено
Квартира в Тегисе, Испания
Квартира
Тегисе, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные двухкомнатные апартаменты с современным дизайном и общим бассейном в Коста Бланка.…
$238,479
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Квартира 3 спальни в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни
San Bartolome de Tirajana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
$396,538
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Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$385,420
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Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$325,972
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Вилла в El Palmeral, Испания
Вилла
El Palmeral, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Incredible Villa located in a spectacular setting just ten minutes from the center of Santa …
$840,032
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Квартира 1 спальня в Тинахо, Испания
Квартира 1 спальня
Тинахо, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
СДАЧА В 1 квартале 2025 ГОДА - ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ! Построенный в 2 этапа, этот комплекс со…
$790,100
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TekceTekce

Параметры недвижимости в Лас-Пальмасе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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