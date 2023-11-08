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Жильё в Лас-Пальмас, Испания

дома
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€329,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€389,000
Вилла 14 спален под аренду в Valleseco, Испания
Вилла 14 спален под аренду
Valleseco, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
ФИНКА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕFinca las Hayas находится в бесподобном окружении. В природном парке …
€990,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
San Bartolome de Tirajana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
€340,000
Вилла 5 спален в Santa Brigida, Испания
Вилла 5 спален
Santa Brigida, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Incredible Villa located in a spectacular setting just ten minutes from the center of Santa …
€795,000
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном в Тиас, Испания
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном
Тиас, Испания
Площадь 8 м²
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …
€850,000

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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