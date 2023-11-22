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Жильё в Guia de Isora, Испания

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6 объектов найдено
Дом в Guia de Isora, Испания
Дом
Guia de Isora, Испания
€295,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной в Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной
Guia de Isora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
€169,000
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Вилла 4 спальни с двором, с патио в Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни с двором, с патио
Guia de Isora, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
€3,99 млн
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Guia de Isora, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира в Puerto de Santiago с видом на океан в юго-западной части Тенерифе. Это спокойный …
€175,000
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Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент с 1 комнатой в зоне Adeje, располагается на 2 этаже комплексе Bellamar.…
€190,000
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Квартира 1 спальня с гаражом, с садом, с Terrasa Balkon в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с гаражом, с садом, с Terrasa Balkon
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
€640,000
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