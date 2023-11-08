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Realting.com
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Granadilla de Abona
Жильё в Granadilla de Abona, Испания
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11 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
3
1
В продаже уютный таунхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе,…
€480,000
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Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
3
2
78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
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Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
10
3
500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Granadilla de Abona, Испания
3
1
61 м²
Апартамент в Сан-Исидро. Апартамент расположен в очень тихом и приятном месте. Рядом есть шк…
€125,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
3
2
73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
4
2
176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
6
4
487 м²
Продается вилла с частным бассейном и видом на океан. Вилла расположена в районе Ла Марета. …
€599,900
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Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Granadilla de Abona, Испания
2
1
69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
€220,000
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Квартира 2 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
2
2
62 м²
В продаже 2 апартамента, которые находятся в новостройке в районе Los Abrigos. Апартамент…
€106,000
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Квартира 1 спальня с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
1
64 м²
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
€176,000
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Квартира 3 спальни с гаражом
Granadilla de Abona, Испания
3
2
100 м²
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
€109,000
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