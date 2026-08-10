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Жилье в Гранадилья-де-Абона, Испания

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квартиры
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15 объектов найдено
Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
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Квартира 3 спальни в Castro, Испания
Квартира 3 спальни
Castro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
$127,125
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Квартира 1 спальня в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 1 спальня
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
$205,266
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 3 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
продается недавно законченная квартира, угловая, фасадная, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 93м2…
$684,137
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Вилла в Гранадилья-де-Абона, Испания
Вилла
Гранадилья-де-Абона, Испания
Сельский участок земли с сельскохозяйственной инфраструктурой в Гранадилья-де-Абона Отличная…
$377,517
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Квартира 2 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 2 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Современная квартира в престижном комплексе Residencial Las Terrazas II (La Tejita, Sotavent…
$374,345
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Квартира 2 спальни в El Cabezo, Испания
Квартира 2 спальни
El Cabezo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
VYM Canarias представляет эту недвижимость в новом жилом комплексе Carena Waves, расположенн…
$397,832
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Квартира 2 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 2 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
В продаже 2 апартамента, которые находятся в новостройке в районе Los Abrigos. Апартамент…
$123,626
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Квартира 2 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 2 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
$256,583
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Квартира 3 комнаты в Castro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Апартамент в Сан-Исидро. Апартамент расположен в очень тихом и приятном месте. Рядом есть шк…
$136,992
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Таунхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Таунхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
У нас есть эксклюзивный доступ к этому очаровательному и волшебному загородному дому 1860-х …
$574,905
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Коттедж 6 спален в Гранадилья-де-Абона, Испания
Коттедж 6 спален
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Мы продаем деревенскую финку в отличном месте, в пяти минутах от южного аэропорта и в пятнад…
$494,918
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Пентхаус 3 комнаты в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гранадилья-де-Абона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
$391,249
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Дом 10 комнат в Castro, Испания
Дом 10 комнат
Castro, Испания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
$712,358
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Квартира в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира
Гранадилья-де-Абона, Испания
Площадь 1 676 м²
Для строителей и инвесторов два земельных участка площадью 600 м2 и 1076,10 м2, общей площад…
$788,966
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