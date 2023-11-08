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Жильё в Granadilla de Abona, Испания

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11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
В продаже уютный таунхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе,…
€480,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
€650,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Апартамент в Сан-Исидро. Апартамент расположен в очень тихом и приятном месте. Рядом есть шк…
€125,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 487 м²
Продается вилла с частным бассейном и видом на океан. Вилла расположена в районе Ла Марета. …
€599,900
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
€220,000
Квартира 2 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
В продаже 2 апартамента, которые находятся в новостройке в районе Los Abrigos. Апартамент…
€106,000
Квартира 1 спальня с гаражом, с Terrasa Balkon в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 1 спальня с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
€176,000
Квартира 3 спальни с гаражом в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
€109,000
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