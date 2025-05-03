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Дуплексы около гольф-клуба в Аликанте, Испания

Бенидорм
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Марина-Баха
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Orihuela
6
Pilar de la Horadada
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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
$280,156
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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