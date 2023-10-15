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Дуплексы с видом на море в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
28
Марина-Баха
17
Торревьеха
12
Orihuela
7
Гуардамар
6
Алаканти
4
Аликанте
3
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8 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Провинция Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
€345,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Роскошный дуплекс в Guardamar del Segura, Коста Бланка, Испания - AT115149 3 спальни, 3 ванн…
€244,675
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
€238,075

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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