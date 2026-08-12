Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Аликанте, Испания

;
Торревьеха
7
Аликанте
3
Марина-Баха
21
Ориуэла
4
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Жилой комплекс Camporosso Serpentine состоит из двух линейных участков: Поньенте и Леванте. …
$643,742
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаус на продажу – урбанизация El Pinar, улица Берлин, 7, курорт Sierra Cortina (Финестра…
$340,563
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти