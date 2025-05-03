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Дуплексы с гаражом в Аликанте, Испания

Бенидорм
4
Марина-Баха
20
Orihuela
6
Pilar de la Horadada
7
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3 объекта найдено
Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
$280,156
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Дуплекс 3 спальни в Dolores, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 116 m2.Plot size: 178 m2.Terrace: 14 m2.Private pool: 16 m2.New…
$290,973
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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