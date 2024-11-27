Жилой комплекс Лексус

Район Нови Београд. Элитный район Бежанских волос расположен рядом с городом , в престижной авиационной базе Белграда в одной минуте от автострады, в 7 км от центра города и в 10 минутах от аэропорта Никола Тесла. Жилой и коммерческий комплекс на Бежанийской косе площадью 65 000 м2. - 280 единиц жилья, 500 парковочных мест с оценкой уровнями под землей, 5500 м2 офисных помещений, квартир от 32-220 м2, 48 многофункциональных мест, состоит из Ламелей -А, Б, С, D1, D2, D3, D4- расстояние между ожидается почти 30 м. Ламели А, Б, С- входят из цокольного этажа, 5-ти этажей и натяжного этажа, Ламели D1,D2,D3,D4- из цокольного этажа, 3-х этажей.Цена за м2 от 2800 евро/м2 + НДС. Отопление газовое. Кондиционирование - мультисплит система. Срок реализации 12.2024 г. В наличии остались 3-хкомнатные квартиры и квартиры с большим количеством комнат.

Инфраструктура:

магазины

зеленые насаждения

места размещения - рестораны, бары

удобства для детей

большое количество парковочных мест

Вблизи комплекса расположены:

школа- 900 м

больница- 700 м

парк- 500 м

остановка- 200 м

магазин-300 м

рынок-1900 м