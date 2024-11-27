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Жилой комплекс Лексус

Город Белград, Сербия
от
$130,582
;
6
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ID: 3795
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Сербия
  • Область / штат
    Центральная Сербия
  • Район
    Город Белград
  • Адрес
    улица Юрия Гагарина, 151 g

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Район Нови Београд. Элитный район Бежанских волос расположен рядом с городом , в престижной авиационной базе Белграда в одной минуте от автострады, в 7 км от центра города и в 10 минутах от аэропорта Никола Тесла. Жилой и коммерческий комплекс на Бежанийской косе площадью 65 000 м2. - 280 единиц жилья, 500 парковочных мест с оценкой уровнями под землей, 5500 м2 офисных помещений, квартир от 32-220 м2, 48 многофункциональных мест, состоит из Ламелей -А, Б, С, D1, D2, D3, D4- расстояние между ожидается почти 30 м. Ламели А, Б, С- входят из цокольного этажа, 5-ти этажей и натяжного этажа, Ламели D1,D2,D3,D4- из цокольного этажа, 3-х этажей.Цена за м2 от 2800 евро/м2 + НДС.  Отопление газовое. Кондиционирование - мультисплит система. Срок реализации 12.2024 г. В наличии остались 3-хкомнатные квартиры и квартиры с большим количеством комнат.

 

Инфраструктура:

магазины

зеленые насаждения

места размещения - рестораны, бары

удобства для детей

большое количество парковочных мест

 

Вблизи комплекса расположены:

школа- 900 м

больница- 700 м

парк- 500 м

остановка- 200 м

магазин-300 м

рынок-1900 м

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 103.2
Цена за м², USD 3,349
Цена квартиры, USD 362,283

Местонахождение на карте

Город Белград, Сербия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Лексус
Город Белград, Сербия
от
$130,582
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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