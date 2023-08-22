Не слушайте истории про «уехал со ста долларами в кармане». Личный опыт жизни в Сербии: цены, климат и главные ошибки релокантов

Каково жить в Сербии? Что нужно знать о местных жителях? Что даёт покупка недвижимости в Сербии? Про уровень жизни, легендарное «полако», важность личного присутствия на переговорах и нюансах при поиске квартиры для аренды нам рассказал Вячеслав .

«В Сербии живут по принципу „торопись не спеша“ — для этого существует даже свой термин»

— Я приехал в Сербию в октябре прошлого года. На тот момент мне было 59 лет. Юбилей встретил уже в Белграде (столица Сербии — прим.ред.).

В основном я занят копирайтингом, ведением телеграм-канала и администрированием групп в соцсетях. Это не постоянная работа, приходится двигаться от одного проекта к другому. Занимался сценарием виртуальной игры, контент-менеджментом разных сайтов. Был даже опыт организации и проведения ивентов в Белграде — аналогичных Speed Dating (Быстрые знакомства).

Первые месяцы, кроме организации быта (аренда квартиры, покупка всяких полезных в быту вещей, открытие банковского счета), много времени приходилось уделять легализации — изучаешь возможности, собираешь документы, записываешься на приемы в департамент МВД по работе с иностранцами, затем опять собираешь недостающие документы и т.п.

Учитывая, что я выбрал довольно экзотический способ для ВНЖ — аккредитация иностранного журналиста — начать пришлось с подачи документов в Министерство культуры.

Много времени занимают материалы для телеграм-канала , но это приятные хлопоты: посещение достопримечательностей, музеев, лекций, изучение разных районов Белграда.

— Поначалу многое выглядит в Сербии непривычно. К примеру, прогуливаясь по улицам Белграда, вы можете увидеть вывески как мелких предпринимателей, так и крупных компаний с вынесенной в название фамилией. Но в целом, это скорее мировая тенденция, просто не очень распространенная в России.

А ещё в Сербии часто можно услышать легендарное «Полако!», особенно от родителей в адрес детей. Можно это воспринимать как мудрость — «торопись не спеша». Дословный перевод «медленно» не совсем точный и полный. Скорее, это соответствует русским наречиям «потихоньку», «постепенно», «мало-помалу». В значении — вдумчиво и с достоинством. Вообще, жизнь без спешки существует почти во всех европейских странах, где люди оценили не только деньги, но и свое время.

Плюсы и минусы жизни в Сербии

— Меня приятно удивила доброжелательность сербов. Кто-то сравнивал отдых в Сербии с поездкой в деревню к бабушке, которая тебя любит просто за то, что ты есть. Три примера из собственных наблюдений:

В Белграде в дождливую погоду водители притормаживают и объезжают лужи у тротуаров с пешеходами, чтобы их не заляпать. Как-то у меня закончились деньги на транспортной карте, я пытался оплатить водителю автобуса наличкой, но он только махнул рукой «ок, иди садись, ничего не надо». На Новый год хозяйка квартиры привезла мне литровую бутыль домашней ракии. А на Рождество голубцы, салаты и маленькие пирожные.

И продолжать можно бесконечно.

Ещё немного о плюсах:

Безопасность (в смысле уличной преступности).

Прекрасный климат. Летом +23-25° (бывает, конечно, и зной, но недолго), зимой −1-2°. Зима короткая, лето длинное.

Относительно недорогая жизнь.

Простая легализация пребывания в стране. Процедура оформления ВНЖ довольно лёгкая. Плюс — нет экзаменов сербского языка ни на каком этапе. Да и язык довольно похож на русский. Все, с кем я общался из старожилов, освоили его на бытовом уровне за полгода-год.

Нет лимита на нижний порог стоимости жилой недвижимости для ВНЖ. Покупка квартиры в Белграде может обойтись в 70 тыс. евро, а дом в деревне в 100 тыс. евро. Между тем, здесь есть много других городов с более низкой стоимостью жилья.

может обойтись в 70 тыс. евро, а дом в деревне в 100 тыс. евро. Между тем, здесь есть много других городов с более низкой стоимостью жилья. Со статусом временного резидента здесь проще открыть шенген в любое европейское государство. Да и в целом, отличные перспективы в свободе передвижения: Сербия уже официальный кандидат на членство в ЕС.

Довольно низкие налоги для Европы. Неплохо развивается бизнес.

Из сербских достопримечательностей люблю башню Гардош и набережные Земуна, закаты на Калемегдане, летом отличный отдых на острове Ада Циганлия.

Из минусов в жизни могу отметить следующие (хотя сам к ним я отношусь спокойно, по-философски):

Неухоженность городской среды. Отсутствие урн, разбитые дороги, проросшая сквозь бордюры и плитку трава, повсеместное граффити.

Смог. Первое время зимой в квартире Белграда я отодвигал мебель от розеток в поисках источника запаха подгоревшей электропроводки. Пока не понял, что порой его заносит через стеклопакеты с улицы. Некоторые соседи отапливают дома с помощью печей и каминов.

Повсеместное курение. Хотя мне кажется, что ситуация меняется в сторону здорового образа жизни: появляются заведения, в которых не курят. Всё реже вижу курящих в толпе на остановке — обычно отходят в сторонку. На детских площадках не бываю, но в транспорте и лифтах здесь уже не курят.

Инфраструктуру столичные релоканты поругивают: цифровизация не на привычном уровне, доставка не всегда качественная, транспорт без кондиционеров и расписания и т.п.

Цены, зарплаты и бизнес в Сербии

— Сербия не очень богатая страна. Много сербов работают в ЕС. Но они продолжают возвращаться и отстраивать свою жизнь в Сербии.

Местная статистика приводит цифры о минимальной заработной плате в Сербии — €340. Средняя чистая зарплата — €820 (данные за октябрь 2022 года). Топ-5 самых высокооплачиваемых сфер деятельности в Сербии со средней зарплатой по отрасли выглядят так:

1. IT—индустрия — €1693

2. Авиация — €494

3. Научные исследования — €1469

4. Кино и телевидение — €1254

5. Менеджмент и консалтинг — €1178

В начале я начинал регистрировать ООО (здесь ДОО), но из-за полако юристов (нет худа без добра) вовремя остановил этот процесс, обнаружив более дешёвый способ легализации. Здесь нельзя открыть фирму и сдавать пустые отчёты в налоговую. Так или иначе минимум 300-350 евро/месяц придётся платить.

Что касается цен, в сравнении с российскими дорогие здесь: бензин, техника, коммуналка, связь, лекарства и некоторые медицинские услуги. Продукты, одежда, услуги и предметы повседневного спроса более чем доступны.

Доход в €2000 позволит здесь жить с комфортом. Речь не идет о виллах и яхтах. Тем, кому хотелось бы жить в кричащей роскоши, понадобится уже от пяти тысяч. Что, согласитесь, всё равно не так много для европейской страны.

«Налоговые ставки одинаковы для резидентов и нерезидентов»

— Что касается налогов, в плане фискальной нагрузки на частников Сербия выглядит очень неплохо. Пожалуй, даже является одним из лидеров среди всех стран Европы.

Например, стандартный размер подоходного налога для физлиц — всего 10%.

Кроме того, в Сербии присутствует и прогрессивная шкала налогообложения. Если годовой доход физлица превышает сумму трех среднегодовых зарплат в стране (более $32 тысяч в прошлом году), ему надо уплатить по итогам года подоходный налог в размере 10% на сумму превышения. Если доход превысит сумму шести среднегодовых зарплат (более $64 тысяч) — ещё 15% на сумму превышения.

В целом, налогооблагаемая база физлиц в Сербии выглядит так:

Заработная плата (от 10%).

Самозанятость (налоги для ИП — 10%.).

Авторские и смежные права (20%).

Капитал (на прирост и доход 15%).

Недвижимость (на доход от нее — 15%).

И да, важно сказать о налоговом резидентстве. Физическое лицо признается налоговым резидентом Сербии, если соблюдается любое из следующих условий:

лицо фактически находится на территории страны не менее 183 дней в течение календарного года;

центр его жизненных интересов находится в Сербии.

Признанию Сербии таковым центром могут послужить любое из этих обстоятельств:

приобретение недвижимости на территории страны;

проживание семьи в Сербии;

учёба здесь несовершеннолетних детей.

Налоговые ставки одинаковы для резидентов и нерезидентов. Но резиденты Сербии уплачивают налог со своих мировых доходов, нерезиденты — только с доходов от источников в Сербии.

Налогообложение в Сербии предусматривает довольно много льготных вариантов или освобождения. Тут уже нужны консультации специалистов.

«Сделки с квартирами в 2023 году проходят уже по более вменяемым рыночным ценам»

— В Сербии жилье — одно из популярных оснований для получения ВНЖ. Стоит учитывать, что иностранцы не имеют право на покупку сельскохозяйственных земель или участков под застройку. Это должна быть именно жилая недвижимость.

При выборе объекта проверяйте легально ли он возведен и зарегистрирован ли официально. В объявлениях они обычно помечены соответствующими Legalizovano и Uknjiženo. Самострой может обеспечить проблемы с легализацией на годы.

Во время сделки нужно будет заплатить один из двух налогов:

при покупке у физического лица к стоимости по договору добавьте 2,5% — это налог на перенос абсолютных прав владения;

при покупке у юрлица — 10% НДС (они часто торгуют новостройками).

И да, никогда не подписывайте договоры без консультации с юристами.

Средняя цена квартиры в старом доме на территории Сербии в 2022 году выросла на 20% , в сравнении с 2021 годом, а в новостройке на 16%.

В Белграде средняя цена квадратного метра квартиры в новостройке составила €2342, а цена квартиры на вторичном рынке — €1815 за «квадрат».

В Нови-Саде средняя цена квартиры в новостройке составила €1580, на вторичном рынке — €1665 за метр.

Вторичка в Нише поднялась до €1195 за метр. В Крагуеваце — до 945 евро. В Прокупле средняя цена квартиры в новостройке составила 637 евро, на вторичном рынке — €465 за квадратный метр.

Сделки 2023 года проходят уже по более вменяемым рыночным ценам.

Пошаговый гад по покупке недвижимости в Сербии

«Снимать жильё удаленно, без просмотра, здесь не принято»

— Что касается арендного рынка, с весны 2022 года прайс на съём жилья сильно вырос (почти в два раза). Однако уже с марта 2023-го плата за аренду квартир медленно, но верно начала приземляться. Уже в апреле в центре Белграда можно было найти приличную квартиру за €400-500, что еще в феврале было немыслимо. А в июне произошло снижение арендной платы почти на 8% практически во всех районах Белграда.

В зависимости от площади придется доплачивать за «коммуналку». Примеры расходов электричества зимой по счетчику приводили хозяева квартир, которые мне удалось посмотреть, ~ 15,000 динар (€128). В моем случае договорились об усредненной зимней цене в €50.

При поиске квартиры в аренду в Сербии переговоры лучше вести на сербском (мне помогал знакомый). Английский знает большинство, но не все, да и цены для иностранцев могут приподнять. В местных пабликах можно найти переводчиков.

Обязательно упомяните в переговорах с хозяевами жилья про необходимость оформлять «белый картон» (справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии — прим.ред.). Они должны понимать свои хлопоты при сдаче квартиры иностранцам.

Также важный момент: здесь не любят переписываться. Электронная почта нужна для того, чтобы обменяться номером телефона. Телефон (или мессенджер) — для того, чтобы договориться о времени для личной встречи. Сказанное лично — имеет больше вес, чем написанное.

Удаленно, без просмотра, здесь снимать не принято. Это работает по другому:

1. Снимаете на две недели временное жилье (мне повезло, я снимал гостиницу шесть дней).

2. Сидите на сайте, выбираете варианты на длительный срок (обычно сдают от полугода). Договариваетесь о просмотрах (чтобы больше успеть в день, я брал в аренду автомобиль, но это опционально).

3. На месте обратите внимание не только на квартиру (реальность порой сильно отличается от фотографий), но и на район: далеко ли продуктовые магазины, где остановка транспорта, сколько маршрутов ходит и так далее.

4. Если не уверены в своем языке, возьмите переводчика.

5. Собственники обычно меньше морочат голову: всё сдал, извините, не успел снять объявление. Агентство: та квартира за 300 только что сдана, но есть другая — очень хорошая — за 500. Будете смотреть? Завтра будет ещё дороже.

6. Договор я подписывал с владельцем без нотариуса и прочих посредников. Но это уже мои риски, рекомендовать не могу.

Здесь можно попробовать проверить в кадастре , кто владелец квартиры. Работает через раз.

Могу добавить, что есть немало случаев, когда арендодатели не хотят расставаться с депозитом (залог в месячном размере на случай утраты качества жилья). Юристы советуют брать расписку в получении денег.

Реестр основных ошибок релокантов

— Я составил реестр ошибок иммигрантов, в который попали не только мои «косяки», но и более опытных товарищей:

1. Слабое владение языком. В Сербии не дублируют иностранные фильмы, а смотрят их на языке оригинала, с субтитрами. Английский обязателен в школах. Многие ориентируются на поиск работы в Европе (безвиз для граждан). Большинство сербов отлично владеют английским. Вы можете со временем освоить сербский, но английский как базовый здесь не подведёт.

2. Отсутствие элементарных знаний о стране, в которую вы едете. Почитайте о ней. Подпишитесь на местные паблики. Понимаю, что не всегда (в нынешних условиях — тем более) есть возможность попробовать пожить на новом месте хотя бы безвизовый месяц. Но составить представление о ценах, о людях, о базовых правилах поведения удалённо тоже можно. В идеале было бы найти здесь знакомых и иметь гида, достаточно пожившего в стране. Побывать в разных городах и регионах желательно, но это опционально и зависит от бюджета и целей: активная деятельность или спокойное пенсионное проживание. Даже в маленькой Сербии везде разные условия и уровень жизни.

3. Неопределенный источник дохода. Изучите варианты с работой, бизнесом, пассивным доходом. Посчитайте свой доход, хватит ли его на жизнь. При удалённом источнике выясните возможность вывода средств. Если вы профессионал в своем деле, ищите вакансии заранее, отправляйте резюме, проходите интервью по зуму. Не устроитесь, так хотя бы будете знать требования к своей профессии. В любом случае, приготовьтесь сменить привычную сферу деятельности; подумайте, что ещё вы умеете делать (водить машину, стричь волосы, пилить дрова, ремонтировать технику или присматривать за детьми).

4. Неверные расчёты своих расходов. Аренда, транспорт, питание, лечение, дополнительное образование, трудоустройство, легализация — всё это сложите и умножьте на 1,5. Первое время всегда есть непредвиденные расходы. Потом откроются варианты экономии, и расходы станут более предсказуемыми. Выезжать без пресловутой «финансовой подушки» — авантюризм, как по мне. Не слушайте истории про «уехал со ста долларами в кармане». Если только вы не из зоны бомбежек или землетрясений.

5. Критерии климата при выборе страны. Не ориентируйтесь на такие вещи, как «море, тепло, дешевые фрукты», если не имеете предписаний врача и стабильного обеспечения. Расслабленные южные страны с сезонным туризмом подходят для дауншифтеров или рантье. Но немцы и ирландцы продолжают зарабатывать вдали от тропиков, в «суровых» северных широтах. Наличие моря делает вас равнодушными к нему очень быстро, а возможность ночевать на пляже сильно снижает деловую активность.