Получить ПМЖ Сербии будет проще. Страна внесла изменения в законодательство
27.07.2023 17:19
В Сербии окончательно к «Закону об иностранцах» и к «Закону о трудоустройстве иностранцев». Изменения в законодательство активно обсуждали с марта 2023 года.
Перечислим внесенные изменения:
- Будут введены электронные визы для въезда. То есть гражданам стран, где отсутствуют консульские представительства Сербии, будет проще попасть в это государство.
- Срок действия разрешения на работу продлевается с одного года до трех лет.
- Получить ВНЖ и допуск к работе иностранцы смогут в МВД страны.
- На ПМЖ Сербии можно будет рассчитывать спустя три года (а не пять, как раньше) проживания в статусе временного резидента.
- В свою очередь, сербское гражданство можно будет получить после трех лет проживания в стране с ПМЖ.
Словом, всё перечисленное должно облегчить путь в Сербию для тех иностранцев, которые намерены постоянно жить и работать в этой стране.