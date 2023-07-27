В Сербии окончательно приняли поправки к «Закону об иностранцах» и к «Закону о трудоустройстве иностранцев». Изменения в законодательство активно обсуждали с марта 2023 года.

Перечислим внесенные изменения:

Будут введены электронные визы для въезда. То есть гражданам стран, где отсутствуют консульские представительства Сербии, будет проще попасть в это государство.

Срок действия разрешения на работу продлевается с одного года до трех лет.

Получить ВНЖ и допуск к работе иностранцы смогут в МВД страны.

На ПМЖ Сербии можно будет рассчитывать спустя три года (а не пять, как раньше) проживания в статусе временного резидента.

В свою очередь, сербское гражданство можно будет получить после трех лет проживания в стране с ПМЖ.

Словом, всё перечисленное должно облегчить путь в Сербию для тех иностранцев, которые намерены постоянно жить и работать в этой стране.