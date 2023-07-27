В Сербии окончательно приняли поправки к «Закону об иностранцах» и к «Закону о трудоустройстве иностранцев». Изменения в законодательство активно обсуждали с марта 2023 года. 

Перечислим внесенные изменения:

  • Будут введены электронные визы для въезда. То есть гражданам стран, где отсутствуют консульские представительства Сербии, будет проще попасть в это государство. 
  • Срок действия разрешения на работу продлевается с одного года до трех лет. 
  • Получить ВНЖ и допуск к работе иностранцы смогут в МВД страны. 
  • На ПМЖ Сербии можно будет рассчитывать спустя три года (а не пять, как раньше) проживания в статусе временного резидента. 
  • В свою очередь, сербское гражданство можно будет получить после трех лет проживания в стране с ПМЖ. 

Словом, всё перечисленное должно облегчить путь в Сербию для тех иностранцев, которые намерены постоянно жить и работать в этой стране. 

Пошаговый гад по покупке недвижимости в Сербии