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Продажа новостроек в Сербии

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Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
Жилой квартал Belgrade Waterfront
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Жилой квартал Belgrade Waterfront
Белград, Сербия
от
$176,582
Современный комплекс в центре Белграда, предоставляющий высококлассную инфраструктуру 5*****. Студии площадью от 32 м², а апартаменты с одной спальней – от 45 м², с двумя спальнями – от 76 м². Это знаковый проект для Белграда, ставший его новым центром притяжения, включая 5 отелей 5*, …
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Ниш
Жилой комплекс Ниш
Жилой комплекс Ниш
Donji Matejevac, Сербия
от
$74,013
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж/д Белград - Ниш. …
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Rusanj, Сербия
от
$98,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны! В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества лю…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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TekceTekce
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Сербия находится в центре Балканского полуострова. Несмотря на то, что у страны нет выхода к морю и она не входит в Европейский Союз, у нее достаточно интересный рынок недвижимости. Новостройки в Сербии возводятся в умеренном темпе и пользуются спросом благодаря низким ценам за квадратный метр относительно соседних стран ЕС.

Особенности новой недвижимости в Сербии

При возведении новых объектов застройщики Сербии ориентируются на европейские стандарты и используют современные материалы и способы строительства. Жилые комплексы включают подземные парковки, зеленые зоны, спортивные площадки и коммерческие помещения.

Преимущества недвижимости в Сербии от застройщика:

  • Привлекательные цены. Средняя стоимость квадратного метра в сербских новостройках составляет €1600–€2500, тогда как в соседних Хорватии, Словении или Венгрии его цена стартует от €3000–€4500.
  • Экономия при покупке. Покупка нового жилья в Сербии на стадии котлована или фундамента обойдется дешевле готового жилья на 10–20%.
  • Высокий арендный потенциал. В Белграде и Нови-Саде доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5–7% годовых, что выше, чем в среднем по Западной Европе (3–4%).
  • Отсутствие ограничений. Иностранцы имеют те же права на покупку недвижимости, что и граждане Сербии, за исключением сельскохозяйственных земель. 

Стоимость нового жилья в Сербии

Цены на новостройки Сербии сильно варьируются от города к городу, но в среднем по стране квадратный метр в новостройке стоит €1600–€2500. В престижных районах Белграда Савски-Венац и Дединье цены доходят до €4000–€4500 за м². В небольших городах Ниш или Крагуевац стоимость будет ниже — от €1200 м².

Стоимость нового жилья в Сербии:

Город/район

Тип недвижимости

 Площадь, м²

Цена за м², €

Общая стоимость, €

 Арендная доходность, %/год
Белград (центр) Студия

25–35

 2500–3500

62,500–122,500

5–7
Квартира с 1-й спальней 45–60 2600–4000 117,000–240,000 4.5–6.5

Квартира с 2-мя спальнями

 60–80 2800–4500 168,000–360,000 4–6
Нови-Сад Студия

25–35

 1600–2200 40,000–77,000 5–6.5

Квартира с 1–2 спальнями

 45–80 1800–2600 81,000–208,000 4.5–6
Ниш Студия 25–35 1200–1600 30,000–56,000

5–6
Квартира с 1–2 спальнями 45–80 1300–1800 58,500–144,000 4–5.5
Златибор Апартаменты 30–60 1400–2200 42,000–132,000

6–8 (сезонная аренда)

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Сербии

При покупке недвижимости в Сербии нужно уделять много внимания проверке репутации застройщика. Запрашивайте разрешение на строительство, сертификаты соответствия и данные о завершенных проектах.

Покупка на этапе котлована позволяет хорошо сэкономить, но тогда нужно обязательно проверить, прописаны ли в договоре пункты о штрафах за просрочку в сдаче объекта и о возврате средств в случае банкротства застройщика. 

Банки Сербии выдают ипотеку нерезидентам под 4–5,9% годовых на срок до 20 лет. Однако требуется подтверждение дохода и первоначальный взнос 30–40%. Например, для квартиры за 100,000 евро ежемесячный платеж составит около 600–700 евро.

Где лучше купить жилье от застройщика в Сербии

Наиболее популярным городом для покупки является столица и главный инвестиционный центр — Белград. Районы Новый Белград, Савски-Венац и Земун лидируют по количеству новостроек. Спрос на аренду здесь самый высокий, особенно среди экспатов и IT-специалистов.

  • Нови-Сад. Культурная столица Сербии с развитой инфраструктурой. Районы Лиман и Грбавица предлагают новостройки по €1500–€2500 м² и популярны среди семей и студентов. 
  • Ниш. Бюджетный вариант на юге страны с ценами на недвижимость на 40–50% ниже, чем в Белграде. Район Чаир и центр города привлекают инвесторов благодаря доходности от аренды в 5–6% годовых.
  • Златибор. Курортный регион, в котором недвижимость в высокий сезон (декабрь–март) приносит до €50 сутки за апартаменты 40 м². Район идеален для тех, кто ищет жилье для отпуска или краткосрочной аренды.

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Сербии

Где находятся наиболее популярные новые ЖК?

На первом месте по популярности те новостройки в Сербии, которые расположены в Белграде. Там находятся как завершенные, так и строящиеся ЖК, например, "Лексус". Востребовано также жилье в Нови-Саде и Нише.

Сколько в среднем стоит 1 кв.м в сербских новостройках?

По стране - около 1600 евро. В Белграде - на 500 евро дороже.

В чем заключаются главные преимущества приобретения жилья в новостройке в Сербии?

Их два: возможность получения ВНЖ сразу после покупки (а через 3 года - ПМЖ) и более низкие цены на жилье по сравнению с другими европейскими странами.

Что входит в пакет документов, необходимых для сделки купли-продажи нового жилья в Сербии?

Обязательно потребуются:
  • Заграничный паспорт.
  • Для проживающих в Сербии - так наз. "белый картон" (бытовое название регистрации по месту проживания).
  • Справка о семейном положении.
  • Номер счета в сербском банке.
Тем, кто покупает в кредит, в том числе недвижимость от застройщика в Сербии, понадобится предварительный договор.
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