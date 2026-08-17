Сербия находится в центре Балканского полуострова. Несмотря на то, что у страны нет выхода к морю и она не входит в Европейский Союз, у нее достаточно интересный рынок недвижимости. Новостройки в Сербии возводятся в умеренном темпе и пользуются спросом благодаря низким ценам за квадратный метр относительно соседних стран ЕС.

Особенности новой недвижимости в Сербии

При возведении новых объектов застройщики Сербии ориентируются на европейские стандарты и используют современные материалы и способы строительства. Жилые комплексы включают подземные парковки, зеленые зоны, спортивные площадки и коммерческие помещения.

Преимущества недвижимости в Сербии от застройщика:

Привлекательные цены. Средняя стоимость квадратного метра в сербских новостройках составляет €1600–€2500, тогда как в соседних Хорватии, Словении или Венгрии его цена стартует от €3000–€4500.

Средняя стоимость квадратного метра в сербских новостройках составляет €1600–€2500, тогда как в соседних Хорватии, Словении или Венгрии его цена стартует от €3000–€4500. Экономия при покупке. Покупка нового жилья в Сербии на стадии котлована или фундамента обойдется дешевле готового жилья на 10–20%.

Покупка нового жилья в Сербии на стадии котлована или фундамента обойдется дешевле готового жилья на 10–20%. Высокий арендный потенциал. В Белграде и Нови-Саде доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5–7% годовых, что выше, чем в среднем по Западной Европе (3–4%).

В Белграде и Нови-Саде доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5–7% годовых, что выше, чем в среднем по Западной Европе (3–4%). Отсутствие ограничений. Иностранцы имеют те же права на покупку недвижимости, что и граждане Сербии, за исключением сельскохозяйственных земель.

Стоимость нового жилья в Сербии

Цены на новостройки Сербии сильно варьируются от города к городу, но в среднем по стране квадратный метр в новостройке стоит €1600–€2500. В престижных районах Белграда Савски-Венац и Дединье цены доходят до €4000–€4500 за м². В небольших городах Ниш или Крагуевац стоимость будет ниже — от €1200 м².

Стоимость нового жилья в Сербии:

Город/район Тип недвижимости Площадь, м² Цена за м², € Общая стоимость, € Арендная доходность, %/год Белград (центр) Студия 25–35 2500–3500 62,500–122,500 5–7 Квартира с 1-й спальней 45–60 2600–4000 117,000–240,000 4.5–6.5 Квартира с 2-мя спальнями 60–80 2800–4500 168,000–360,000 4–6 Нови-Сад Студия 25–35 1600–2200 40,000–77,000 5–6.5 Квартира с 1–2 спальнями 45–80 1800–2600 81,000–208,000 4.5–6 Ниш Студия 25–35 1200–1600 30,000–56,000 5–6 Квартира с 1–2 спальнями 45–80 1300–1800 58,500–144,000 4–5.5 Златибор Апартаменты 30–60 1400–2200 42,000–132,000 6–8 (сезонная аренда)

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Сербии

При покупке недвижимости в Сербии нужно уделять много внимания проверке репутации застройщика. Запрашивайте разрешение на строительство, сертификаты соответствия и данные о завершенных проектах.

Покупка на этапе котлована позволяет хорошо сэкономить, но тогда нужно обязательно проверить, прописаны ли в договоре пункты о штрафах за просрочку в сдаче объекта и о возврате средств в случае банкротства застройщика.

Банки Сербии выдают ипотеку нерезидентам под 4–5,9% годовых на срок до 20 лет. Однако требуется подтверждение дохода и первоначальный взнос 30–40%. Например, для квартиры за 100,000 евро ежемесячный платеж составит около 600–700 евро.

Где лучше купить жилье от застройщика в Сербии

Наиболее популярным городом для покупки является столица и главный инвестиционный центр — Белград. Районы Новый Белград, Савски-Венац и Земун лидируют по количеству новостроек. Спрос на аренду здесь самый высокий, особенно среди экспатов и IT-специалистов.

Нови-Сад. Культурная столица Сербии с развитой инфраструктурой. Районы Лиман и Грбавица предлагают новостройки по €1500–€2500 м² и популярны среди семей и студентов.

Культурная столица Сербии с развитой инфраструктурой. Районы Лиман и Грбавица предлагают новостройки по €1500–€2500 м² и популярны среди семей и студентов. Ниш. Бюджетный вариант на юге страны с ценами на недвижимость на 40–50% ниже, чем в Белграде. Район Чаир и центр города привлекают инвесторов благодаря доходности от аренды в 5–6% годовых.

Бюджетный вариант на юге страны с ценами на недвижимость на 40–50% ниже, чем в Белграде. Район Чаир и центр города привлекают инвесторов благодаря доходности от аренды в 5–6% годовых. Златибор. Курортный регион, в котором недвижимость в высокий сезон (декабрь–март) приносит до €50 сутки за апартаменты 40 м². Район идеален для тех, кто ищет жилье для отпуска или краткосрочной аренды.