Сербия находится в центре Балканского полуострова. Несмотря на то, что у страны нет выхода к морю и она не входит в Европейский Союз, у нее достаточно интересный рынок недвижимости. Новостройки в Сербии возводятся в умеренном темпе и пользуются спросом благодаря низким ценам за квадратный метр относительно соседних стран ЕС.
Особенности новой недвижимости в Сербии
При возведении новых объектов застройщики Сербии ориентируются на европейские стандарты и используют современные материалы и способы строительства. Жилые комплексы включают подземные парковки, зеленые зоны, спортивные площадки и коммерческие помещения.
Преимущества недвижимости в Сербии от застройщика:
- Привлекательные цены. Средняя стоимость квадратного метра в сербских новостройках составляет €1600–€2500, тогда как в соседних Хорватии, Словении или Венгрии его цена стартует от €3000–€4500.
- Экономия при покупке. Покупка нового жилья в Сербии на стадии котлована или фундамента обойдется дешевле готового жилья на 10–20%.
- Высокий арендный потенциал. В Белграде и Нови-Саде доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5–7% годовых, что выше, чем в среднем по Западной Европе (3–4%).
- Отсутствие ограничений. Иностранцы имеют те же права на покупку недвижимости, что и граждане Сербии, за исключением сельскохозяйственных земель.
Стоимость нового жилья в Сербии
Цены на новостройки Сербии сильно варьируются от города к городу, но в среднем по стране квадратный метр в новостройке стоит €1600–€2500. В престижных районах Белграда Савски-Венац и Дединье цены доходят до €4000–€4500 за м². В небольших городах Ниш или Крагуевац стоимость будет ниже — от €1200 м².
Стоимость нового жилья в Сербии:
|Город/район
|
Тип недвижимости
|Площадь, м²
|
Цена за м², €
|
Общая стоимость, €
|Арендная доходность, %/год
|Белград (центр)
|Студия
|
25–35
|2500–3500
|
62,500–122,500
|
5–7
|Квартира с 1-й спальней
|45–60
|2600–4000
|117,000–240,000
|4.5–6.5
|
Квартира с 2-мя спальнями
|60–80
|2800–4500
|168,000–360,000
|4–6
|Нови-Сад
|Студия
|
25–35
|1600–2200
|40,000–77,000
|5–6.5
|
Квартира с 1–2 спальнями
|45–80
|1800–2600
|81,000–208,000
|4.5–6
|Ниш
|Студия
|25–35
|1200–1600
|30,000–56,000
|
5–6
|Квартира с 1–2 спальнями
|45–80
|1300–1800
|58,500–144,000
|4–5.5
|Златибор
|Апартаменты
|30–60
|1400–2200
|42,000–132,000
|
6–8 (сезонная аренда)
Нюансы покупки недвижимости в новостройке Сербии
При покупке недвижимости в Сербии нужно уделять много внимания проверке репутации застройщика. Запрашивайте разрешение на строительство, сертификаты соответствия и данные о завершенных проектах.
Покупка на этапе котлована позволяет хорошо сэкономить, но тогда нужно обязательно проверить, прописаны ли в договоре пункты о штрафах за просрочку в сдаче объекта и о возврате средств в случае банкротства застройщика.
Банки Сербии выдают ипотеку нерезидентам под 4–5,9% годовых на срок до 20 лет. Однако требуется подтверждение дохода и первоначальный взнос 30–40%. Например, для квартиры за 100,000 евро ежемесячный платеж составит около 600–700 евро.
Где лучше купить жилье от застройщика в Сербии
Наиболее популярным городом для покупки является столица и главный инвестиционный центр — Белград. Районы Новый Белград, Савски-Венац и Земун лидируют по количеству новостроек. Спрос на аренду здесь самый высокий, особенно среди экспатов и IT-специалистов.
- Нови-Сад. Культурная столица Сербии с развитой инфраструктурой. Районы Лиман и Грбавица предлагают новостройки по €1500–€2500 м² и популярны среди семей и студентов.
- Ниш. Бюджетный вариант на юге страны с ценами на недвижимость на 40–50% ниже, чем в Белграде. Район Чаир и центр города привлекают инвесторов благодаря доходности от аренды в 5–6% годовых.
- Златибор. Курортный регион, в котором недвижимость в высокий сезон (декабрь–март) приносит до €50 сутки за апартаменты 40 м². Район идеален для тех, кто ищет жилье для отпуска или краткосрочной аренды.
Полезные материалы по покупке новостроек в Сербии
Часто задаваемые вопросы по новостройкам Сербии
Где находятся наиболее популярные новые ЖК?
Сколько в среднем стоит 1 кв.м в сербских новостройках?
В чем заключаются главные преимущества приобретения жилья в новостройке в Сербии?
Что входит в пакет документов, необходимых для сделки купли-продажи нового жилья в Сербии?
- Заграничный паспорт.
- Для проживающих в Сербии - так наз. "белый картон" (бытовое название регистрации по месту проживания).
- Справка о семейном положении.
- Номер счета в сербском банке.