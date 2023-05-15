Financial Times сообщает, что власти Сербии решили пока повременить с инициативой по упрощению процедуры получения гражданства иностранцами. Это решение было принято после предупреждения со стороны Европейского союза о возможной отмене безвизового режима для Сербии.

Напомним, что в марте текущего года МВД Сербии разработало новый законопроект : согласно ему, иностранцы, прожившие в стране по ВНЖ год и официально работавшие в сербской компании или в качестве самозанятого, могли бы подавать заявление на получение гражданства. В настоящее время для получения сербского паспорта требуется прожить в стране не менее пяти лет. Президент Сербии, Александр Вучич, высказывал готовность ускорить процесс предоставления гражданства украинцам и россиянам, утверждая, что в стране не хватает рабочей силы.

Однако Европейская комиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта, безвизовый режим между Сербией и ЕС может быть приостановлен.

«В случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства через схемы гражданства для инвесторов представляет риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — говорится в сообщении комиссии. Кроме того, отмечается, что в прошлом году Белграду были даны «четкие рекомендации» «фактически отказаться или воздержаться от введения программ гражданства за инвестиции».

Согласно мнению экспертов по Балканам, опрошенных Financial Times, правительство Сербии, вероятно, отзовет законопроект под давлением Европейского союза. Елена Джанкич, содиректор итальянского аналитического центра Global Citizenship Observatory, отметила: «Обычно, когда Еврокомиссия выносит отрицательное заключение, Сербии становится сложно настаивать на принятии закона».