  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Плодовское сельское поселение
  4. Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Плодовское сельское поселение, Россия
от
$51,177
;
27
Оставить заявку
ID: 32911
ID новостройки на Realting
In CRM: 5651
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Плодовское сельское поселение

О комплексе

Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах езды на автомобиле в посёлке Громово: больница, детские сады, ясли и школы, почта, кафе и магазины, отделения банков и почты, МФЦ, пункт выдачи «Яндекс Маркета»

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Озеро Отрадное, сосновый бор

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха, пирс, слип для лодок
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Уличное освещение
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 147. Кадастровый номер 1: 47:03:0802001:549

Местонахождение на карте

Плодовское сельское поселение, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$158,127
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$93,517
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$80,911
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$96,603
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,789
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$51,177
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$22,573
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,865
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Показать все Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
от
$111,041
Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Форум MIPIF GLOBAL в Москве: инвестиции в недвижимость за рубежом и на курортах России
31.10.2025
Форум MIPIF GLOBAL в Москве: инвестиции в недвижимость за рубежом и на курортах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
10.09.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
08.09.2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
03.09.2025
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
04.09.2025
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
01.09.2025
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
05.08.2025
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
01.08.2025
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
Показать все публикации