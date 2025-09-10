  1. Realting.com
Коттеджный посёлок Негород Токсово

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$99,434
;
15
ID: 28050
ID новостройки на Realting
In CRM: 4760
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с дополнительной выгодой в рассрочку без % на первый год! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!

Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.

→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них
→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)
→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр
→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение
→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.
→ Есть возможность приобрести готовый дом

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ
Участок № 19. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:1209

