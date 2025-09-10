  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Коттеджный посёлок Негород Токсово

Коттеджный посёлок Негород Токсово

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$366,422
;
15
Оставить заявку
ID: 28052
ID новостройки на Realting
In CRM: 3925
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с дополнительной выгодой в рассрочку без % на первый год! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!

Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.

→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них
→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)
→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр
→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение
→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.
→ Есть возможность приобрести готовый дом

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ
Участок № 92. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:0406

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$21,960
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,530
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,988
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$33,156
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,608
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$366,422
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Показать все Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,069
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Показать все Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,253
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Показать все Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,255
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
10.09.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
08.09.2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
03.09.2025
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
04.09.2025
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
01.09.2025
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
05.08.2025
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
01.08.2025
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
Кадастровая стоимость недвижимости в РФ: как узнать, рассчитать и оспорить
30.07.2025
Кадастровая стоимость недвижимости в РФ: как узнать, рассчитать и оспорить
Показать все публикации