Коттеджный посёлок Вуоксаари

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Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форелевая ферма.
Кроме того, по дороге расположен посёлок Лосево.
ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Река Вуокса-Вирта и Вуокса
→ Множество озер: Балахановское, Суходольское, Вуокса
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки
→ Система водоотведения и первичного пожаротушения
→ Въездная группа и гостевая парковка
→ Форма управления — ТСН
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №10. Кадастровый номер участка: 47:03:0502002:479
Местонахождение на карте
Ромашкинское сельское поселение, Россия
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Поселок …
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…