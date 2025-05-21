Коттеджный посёлок Вуоксаари

Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта

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РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД

Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.

Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форелевая ферма.

Кроме того, по дороге расположен посёлок Лосево.



ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

→ Река Вуокса-Вирта и Вуокса

→ Множество озер: Балахановское, Суходольское, Вуокса



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА

→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)

→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки

→ Система водоотведения и первичного пожаротушения

→ Въездная группа и гостевая парковка

→ Форма управления — ТСН



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №10. Кадастровый номер участка: 47:03:0502002:479