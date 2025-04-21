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Коттеджный посёлок Вуоксаари

Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$23,054
20.05.2025
$23,054
20.03.2025
$21,175
30.11.2024
$24,657
19.09.2024
$21,698
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ID: 22051
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In CRM: 4936
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Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Ромашкинское сельское поселение

О комплексе

Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форелевая ферма.
Кроме того, по дороге расположен посёлок Лосево.

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Река Вуокса-Вирта и Вуокса
→ Множество озер: Балахановское, Суходольское, Вуокса

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки
→ Система водоотведения и первичного пожаротушения
→ Въездная группа и гостевая парковка
→ Форма управления — ТСН

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №1. Кадастровый номер участка: 47:03:0502002:556

Местонахождение на карте

Ромашкинское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$23,054
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