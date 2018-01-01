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Франция. Часто задаваемые вопросы

Какими способами можно иммигрировать во Францию на законных основаниях?

Способов легально обосноваться во Франции несколько:

  • За счет инвестиций. В этом случае необходимо инвестировать минимум 300.000 € в готовую компанию либо создать новую фирму, вложив минимум 35.000 €.
  • Заключить брак с гражданином Франции.
  • Трудоустроиться на контрактной основе на кадровую роль.

На легализацию в стране могут также рассчитывать родители французского гражданина.
 

Какие существуют виды разрешений на пребывание в стране?

К основным группам относятся: 

  • виза;
  • Titre de sejour (ВНЖ) на год или 4 года;
  • ПМЖ (10-летняя карта);
  • временное разрешение (Resepisse).

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Какие существуют основания для получения ВНЖ?

Основаниями для получения ВНЖ являются:

  • семейные связи (супруг, ребенок, родитель);
  • обучение;
  • работа;
  • инвестиции;
  • убежище для беженца.
Что необходимо для оформления временного вида на жительство? Каковы сроки получения?

Для оформления временного вида на жительство необходимы, в первую очередь, документы, подтверждающие место жительства и финансовую стабильность. Сроки получения ВНЖ составляют от 2 до 6 месяцев в зависимости от типа запроса и сложности досье.

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Какие преимущества дает ВНЖ Франции?

Главные преимущества французского ВНЖ — полная свобода передвижения по всей Европе, бесплатное медицинское обслуживание и образование.

Когда можно податься на получение ПМЖ Франции?

ПМЖ можно запросить уже после получения первичного ВНЖ.

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В течение какого времени можно получить французское гражданство? Что для этого нужно?

Претендовать на гражданство можно уже спустя 3 года постоянного легального проживания на территории Франции, но при условии, что у вас имеется два диплома французского ВУЗа. При наличии одного диплома подаваться на гражданство можно только по истечении 5 лет. Важное условие при подаче — финансовая стабильность, которую можно подтвердить рабочим контрактом и налоговыми декларациями.

Имеют ли право приобретать недвижимость во Франции иностранные граждане?

Да. Никаких ограничений на приобретение недвижимости между гражданином и иностранцем нет.

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Какие документы необходимы для оформления сделки купли-продажи? Как оформляется сделка?

При себе необходимо иметь лишь паспорт и документ, подтверждающий происхождение средств. Оформление сделки начинается после того, как продавец принимает сделанное ему коммерческое предложение. Далее за дело берется нотариус: собирает документы на недвижимость, тщательно проверяет все нюансы и подготавливает проект контракта купли-продажи.

Какими дополнительными расходами сопровождается покупка недвижимости во Франции?

Среди расходов надо учитывать 8% гос. пошлины, которая перечисляется на счет нотариуса. Также следует учитывать Prorata — возмещение разницы расходов продавцу в случае, если он заплатил, к примеру, налог на год вперед, а продает недвижимость уже через полгода.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Во сколько примерно обойдется содержание недвижимости во Франции?

Все зависит от местоположения, площади и прочих факторов. Так, 3-комнатная квартира под Парижем с учетом налогов и коммунальных платежей обходится примерно в 350 € в месяц. В это же время сдавать ее можно за 1200-1400 € в месяц.

Какую недвижимость выгоднее приобретать: на первичном или вторичном рынке?

Здесь в обоих случаях есть свои плюсы. Покупая «первичку» от застройщика, вы освобождаетесь от гос. пошлины в размере 8%, но цена за кв. метр в новых зданиях выше и выбора с точки зрения расположения немного.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

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