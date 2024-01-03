Во Франции принят новый иммиграционный закон. Критики утверждают, что он нарушает права человека
Национальное собрание Франции в иммиграционной политике страны после напряженных дебатов. Законопроект вводит более строгие правила для приезжих и расширяет полномочия по их депортации.
Законопроект, о котором пойдёт речь, был принят только после того, как правящая коалиция пошла на уступки консервативным и ультраправым фракциям, требующим ужесточения иммиграционного законодательства.
Ключевые изменения
Итак, вот главные поправки:
- Вновь прибывшие мигранты будут дольше ждать получения социальных пособий — период ожидания увеличивается с трех до шести месяцев.
- Безработным мигрантам из стран, не входящих в ЕС, также будет запрещено получать жилищную помощь в течение 5 лет.
- Законопроект облегчает депортацию просителей убежища, чьи заявления были отклонены французскими властями. Он также позволяет задерживать несовершеннолетних для выдворения в определенных обстоятельствах.
- В то же время законодательство смягчает требования к получению вида на жительство мигрантами, работающими в секторах с дефицитом рабочей силы. Кроме того, закон сохраняет доступ к неотложной медицинской помощи для иммигрантов без документов.
Политический резонанс
Иммиграционный законопроект вызвал возмущение со стороны левых партий и групп по защите прав мигрантов. Критики утверждают, что он стигматизирует приезжих и нарушает права человека. Было предложено более 1000 поправок, чтобы ослабить его влияние.
«Эта реформа недостойна нашей страны», — заявил лидер социалистов Оливье Фор.
Партия зеленых осудила законопроект за «поощрение криминализации и стигматизации мигрантов».
Ультраправые приветствуют изменения
Представители националистической партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» решительно выступили в защиту этого закона. Ле Пен назвала его принятие «большой идеологической победой» своей антииммиграционной программы.
Жесткие меры и расширение полномочий по депортации, предусмотренные законопроектом, соответствуют взглядам Ле Пен и других ультраправых лидеров. Их поддержка может повысить шансы Ле Пен на президентских выборах 2027 года.