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Купить квартиру в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
8883
Sekerhane Mahallesi
4482
Аланья
4461
Мерсин
559
Gazipasa
98
Kepez
50
Муратпаша
33
Mezitli
23
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9 448 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 135,000
Квартира вашей мечты в г. Газипаша на центральной улице. До моря с пляжами 800 м по пр…
Квартира 2 спальнив Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/4 Этаж
€ 195,000
[ EN / RU ]   2 спальни, 1 гостиная, отдельная кухня, бассейн, в комплексе, расст…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 192,000
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 7/15 Этаж
€ 53,000
Представляем Вашему вниманию новый современный комплекс, возведение которого началось в…
Квартира 1 комнатав Алания, Турция
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 150,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс премиум — класса в престижном районе Оба. …
Квартира 5 спаленв Mezitli, Турция
Квартира 5 спален
Mezitli, Турция
6 Количество комнат 1 ванных комнат 350 м² 5/17 Этаж
€ 439,000
Комплекс Liparis 1 с его ультра-социальным районом у моря является одним из самых престижных…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1 ванных комнат 47 м² 1/6 Этаж
€ 130,000
Представляем Вашему вниманию новый уютный комплекс со собственной множественной ин…
Квартира 1 спальняв Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
1 ванных комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 137,500
Уютный 5-ти этажный комплекс в 350 метрах от моря в районе Махмутлар. Новый малоэтажный ж…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 148,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру планировки 1+1. Квартира общей площадью 75м2  включает…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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