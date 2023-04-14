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Продажа недвижимости в Санта Крус де Тенерифе

Adeje
141
Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
24
San Miguel de Abona
12
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
11
Santa Ursula
4
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369 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Parque De La Reina, Испания
Дуплекс 2 спальни
Parque De La Reina, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 199,900
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м² 1/2 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 1 спальняв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 44 м²
€ 185,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с видом на скалы Лос-Гигантес.…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 4/4 Этаж
€ 299,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Квартира 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 338 м²
€ 275,000
Отличная возможность! Dream Homes Tenerife предлагает эту фантастическую квартиру с коммерче…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 2,370,000
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Дом 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 1,890,000
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
Таунхаус 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 515 м²
€ 2,300,000
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
Дом 3 спальнив Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни
Tacoronte, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 190 м² 1/2 Этаж
€ 505,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Санта-Крус-де-Тенерифе — испанский портовый город с населением около 210 тыс. человек. Располагается на Канарских островах на архипелаге Тенерифе. Близость к Атлантическому океану, наличие песчаных пляжей и уникальная природа сделали это место одним из самых популярных туристических курортов Испании. Сюда приезжают не только для отдыха, но и на ПМЖ, приобретая квартиры и дома.

Преимущества покупки жилья

Приобретение кв. метров в этом испанском курорте — выгодное вложение инвестиций. И на то есть немало причин:

  • недвижимость Санта-Крус-де-Тенерифе стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Бенидорме, Ибице и других испанских курортах — при этом уровень жизни здесь тот же;
  • местное жилье ежегодно растет в цене на 10-15%, что позволяет выгодно перепродать его спустя несколько лет;
  • купленную квартиру или дом можно круглый год сдавать в аренду туристам, получая стабильный доход.

Покупка местной недвижимости — это еще и возможность проживать в модном городе с развитой торговой инфраструктурой. Большая часть городских бутиков, супермаркетов и рынков считаются в лучшими в Европе. Здесь можно купить все, что угодно по доступным ценам.

Нельзя также не отметить наличие двух удобных и хорошо оборудованных песчаных пляжей — Таганага и Лас-Тереситас. Ради них сюда регулярно съезжаются туристы со всех уголков земли.

Какое жилье доступно к приобретению

В испанском курорте продаются все виды недвижимости. Покупатели могут приобрести квартиры и апартаменты в центре города. Их кв. метр стоит порядка 800-2000 евро.

В большом количестве также продаются дома, виллы и коттеджи. За них владельцы просят в среднем 1000-2500 евро за квадрат. Иностранным инвесторам важно знать, что при покупке жилой и коммерческой недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе от 500 тыс. евро владельцам выдается испанский ВНЖ.

Где продается жилье

Популярный курорт разделен на северную и южную часть. Север — это деловой центр города со всей необходимой инфраструктурой, где продаются преимущественно квартиры и апартаменты. Юг располагается ближе к пляжным зонам. Здесь можно приобрести фешенебельные дома в старом и новом фонде.

Санта-Крус-де-Тенерифе — идеальный вариант для тех, кто стремится купить жилье по недорогим ценам в Испании. Ознакомиться с доступной недвижимостью в этом популярном курорте можно уже сейчас на портале REALTING.

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