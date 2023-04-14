Санта-Крус-де-Тенерифе — испанский портовый город с населением около 210 тыс. человек. Располагается на Канарских островах на архипелаге Тенерифе. Близость к Атлантическому океану, наличие песчаных пляжей и уникальная природа сделали это место одним из самых популярных туристических курортов Испании. Сюда приезжают не только для отдыха, но и на ПМЖ, приобретая квартиры и дома.

Преимущества покупки жилья

Приобретение кв. метров в этом испанском курорте — выгодное вложение инвестиций. И на то есть немало причин:

недвижимость Санта-Крус-де-Тенерифе стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Бенидорме, Ибице и других испанских курортах — при этом уровень жизни здесь тот же;

местное жилье ежегодно растет в цене на 10-15%, что позволяет выгодно перепродать его спустя несколько лет;

купленную квартиру или дом можно круглый год сдавать в аренду туристам, получая стабильный доход.

Покупка местной недвижимости — это еще и возможность проживать в модном городе с развитой торговой инфраструктурой. Большая часть городских бутиков, супермаркетов и рынков считаются в лучшими в Европе. Здесь можно купить все, что угодно по доступным ценам.

Нельзя также не отметить наличие двух удобных и хорошо оборудованных песчаных пляжей — Таганага и Лас-Тереситас. Ради них сюда регулярно съезжаются туристы со всех уголков земли.

Какое жилье доступно к приобретению

В испанском курорте продаются все виды недвижимости. Покупатели могут приобрести квартиры и апартаменты в центре города. Их кв. метр стоит порядка 800-2000 евро.

В большом количестве также продаются дома, виллы и коттеджи. За них владельцы просят в среднем 1000-2500 евро за квадрат. Иностранным инвесторам важно знать, что при покупке жилой и коммерческой недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе от 500 тыс. евро владельцам выдается испанский ВНЖ.

Где продается жилье

Популярный курорт разделен на северную и южную часть. Север — это деловой центр города со всей необходимой инфраструктурой, где продаются преимущественно квартиры и апартаменты. Юг располагается ближе к пляжным зонам. Здесь можно приобрести фешенебельные дома в старом и новом фонде.

Санта-Крус-де-Тенерифе — идеальный вариант для тех, кто стремится купить жилье по недорогим ценам в Испании. Ознакомиться с доступной недвижимостью в этом популярном курорте можно уже сейчас на портале REALTING.