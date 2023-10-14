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Жильё с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
162
Arona
135
San Miguel de Abona
17
Сантъяго-дель-Тейде
14
Granadilla de Abona
9
Guia de Isora
7
Puerto de la Cruz
4
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
Комнаты 3
Площадь 68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
€265,000
Дом 5 спален с видом на горы в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален с видом на горы
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
€395,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн

Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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