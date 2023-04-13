Купить недвижимость в Великопольское воеводство, Польша

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Дом 4 спальни
Познань, Польша
160 м²
€ 277,192
Я рад представить вам предложение продать необыкновенный двухквартирный дом с садом и гаражо…
Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 204,133
Продается отдельно стоящий одноэтажный дом в Камионки, расположенный на красивом, развитом у…
Дом 6 спален
Познань, Польша
278 м²
€ 376,035
Продается климатический дом с двумя зданиями на улице Радиениста в Познани. Если вы ищете пр…
Дом 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 161,158
Я рад представить вам предложение продать уникальный таунхаус в Познани Плевиска. Дом идеаль…
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 119,687
Продается дом расположен в Рокиетнице недалеко от Познани в новом, тихом поместье. Ссылка на…
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 84,876
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
94 м²
€ 257,638
Я рекомендую предложение 4 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в Йежице – ul. Зоф…
Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,653
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 78,430
— Солнечная квартира — Дембиц — зеленая зона Двухкомнатная квартира в Познани Дембиц на ул. …
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
75 м²
€ 199,836
Я рекомендую уникальное предложение 4-комнатной квартиры, расположенной в Познани Марселина …
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 113,863
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в НОВОМ ИНВЕСТИЦИИ = Покупа…
Дом 5 спален
Kazmierz, Польша
155 м²
€ 115,819
Предложение в процессе подготовки. Я рекомендую на продажу отдельно стоящий дом в Kaźmierz н…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
39 м²
€ 103,141
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже двухкомнатной квартиры. Ресторан наход…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
30 м²
€ 72,843
Визуализация квартиры на картинках. Квартира в стадии окончательной реконструкции. Запланиро…
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 419,010
Этот дом надо увидеть 1. Дом под лесом 2. 100% природа около 3. Построен из лучших материало…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 117,968
Я рекомендую предложение 2 – комнатной квартиры с отдельной кухней, расположенной в Вильде –…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
56 м²
€ 95,620
Хотели бы вы жить рядом с парком и в то же время иметь его рядом с вами? Я рекомендую трехко…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
50 м²
€ 107,224
Я рекомендую на продажу квартиру в городской вилле на ул. Kasprzaka. 2-комнатная квартира пл…
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
39 м²
€ 71,339
Дамы и господа, вы вошли в поисках места для жизни или для инвестиций, поэтому вы столкнулис…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 171,042
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже 3-комнатной квартиры с двумя садами. L…
Дом 5 спален
Любонь, Польша
140 м²
€ 207,356
Я представляю на продажу дом на одну семью с площадью полезного действия 122,86 м2 и участок…
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
31 м²
€ 97,769
Доброе утро, дамы и господа, сегодня я хотел бы представить предложение о продаже однокомнат…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 78,000
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры для ремонта на 4-м этаже в …
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,182
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
48 м²
€ 82,728
I invite you to familiarize yourself with the offer of a 2-room apartment located in the hou…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
54 м²
€ 94,331
Would you like to live in a fully scheduled apartment with a nice view and have it close to …
Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 274,828
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 90,034
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
61 м²
€ 171,687
I recommend the offer of 3 – a peaceful apartment located in Poznań in Jeżyce – ul. Zofia Na…
Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 163,307
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
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Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша
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