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Жильё в Косьцян, Польша

квартиры
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дома
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Косьцян, Польша
Квартира 3 комнаты
Косьцян, Польша
Число комнат 3
Площадь 51 м²
$90,410
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 126 м²
Частный дом 30 лет с садом Описание имущества Мы представляем очаровательный частный дом 193…
$127,865
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Косьцян, Польша
Квартира
Косьцян, Польша
Площадь 725 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением строительной площадки с МПЗП в Куржей-Гуре. Сайт 725m2
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 120 м²
Дом, расположенный в живописном районе Куржей-Гура, с удобным доступом к близлежащей Костяне…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Дом в Косьцян, Польша
Дом
Косьцян, Польша
Площадь 124 м²
Продается: Просторный дом в тихом и тихом районе Представляем предложение о продаже простор…
$111,075
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Косьцян, Польша
Квартира
Косьцян, Польша
Площадь 95 м²
Представляю вам уникальное свойство, которое радует своей функциональностью и современным ди…
$180,561
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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