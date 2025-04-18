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Жильё в gmina Nekla, Польша

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 2 253 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$77,051
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Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 1 921 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$68,814
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Etalon Estate Group
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Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 3 064 м²
SELLER OF WORK - расположен в окрестностях новых домов и леса на улице Некельская, фронт 84mx36m
$77,051
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Etalon Estate Group
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Квартира в Некля, Польша
Квартира
Некля, Польша
Площадь 1 000 м²
Продать уникальное коммерческое здание, расположенное в Некле на улице Познаньской
$451,677
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Etalon Estate Group
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Дом в Некля, Польша
Дом
Некля, Польша
Площадь 358 м²
Односемейный дом + зал (строительство оптом) - идеальное вложение!
$743,939
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Nekla, Польша

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