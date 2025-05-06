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Жильё в gmina Szamotuly, Польша

Шамотулы
3
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 4 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Климатическая квартира 114,25 м2 в отличном месте – уникальная возможность в Шамотуле
$121,620
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Etalon Estate Group
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Квартира в Шамотулы, Польша
Квартира
Шамотулы, Польша
Площадь 121 м²
Продается репрезентативная утилита площадью 121 м2, расположенная на первом этаже низкого бл…
$214,952
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 3 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Есть места, где мы чувствуем, что хотим сидеть здесь, отдыхать и... остаться навсегда. Они с…
$100,204
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Etalon Estate Group
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Квартира в Lipnica, Польша
Квартира
Lipnica, Польша
Площадь 383 м²
Продается современное здание офисного склада, расположенное в Липнице, на улице Мун 19, муни…
$843,409
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Etalon Estate Group
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квартиры

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