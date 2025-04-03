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Жильё в gmina Szydlowo, Польша

3 объекта найдено
Дом в Cyk, Польша
Дом
Cyk, Польша
Площадь 338 м²
Ваш дом, ваше убежище - роскошная вилла под Пилой
$1,12 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира в Cyk, Польша
Квартира
Cyk, Польша
Площадь 270 м²
Роскошная вилла в лесу - Ваша частная Оаза под пилом
$757,936
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Dolaszewo, Польша
Дом
Dolaszewo, Польша
Площадь 245 м²
Я приглашаю вас прочитать предложение о продаже современного дома в Нова Завада, недалеко от Пилы
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в gmina Szydlowo, Польша

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