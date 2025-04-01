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Жильё в Калишь, Польша

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Калиш, Польша
Квартира 2 комнаты
Калиш, Польша
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира прямо от застройщика – уникальная возможность!
$164,307
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Калишь, Польша
Квартира
Калишь, Польша
Площадь 1 972 м²
Исключительное и очень престижное место в центре Калиша – пересечение Золотого Рога и предст…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Калишь, Польша
Квартира 2 комнаты
Калишь, Польша
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Приглашаю вас взглянуть на предложение уникальных апартаментов в центре города в Калише
$164,307
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Калишь, Польша

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