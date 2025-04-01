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Жильё в gmina Rogozno, Польша

Рогозьно
4
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 3 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Я предлагаю вам 3 спальни, просторная квартира 58 м2
$111,075
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Рогозьно, Польша
Дом
Рогозьно, Польша
Площадь 477 м²
Вы ищете недвижимость для частных, служебных или инвестиционных целей в Рогознице? Приглашаю…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 4 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 4 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 5 комнат в Рогозьно, Польша
Квартира 5 комнат
Рогозьно, Польша
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Просторная, частично меблированная 5-комнатная квартира в центре Рогозницы с возможностью со…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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